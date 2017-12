Ignoranţa va ajunge să ucidă peste 20 de câini

08:37:46 / 04 Martie 2014

Intrebare

Ce faceti cu asistatii social care iau banii primariilor si nu fac NIMIC. Adica...se da bani pentru NIMIC (scuzati se da bani pentru bautura si f..) Nu credeti ca atata timp cat iei mai trebui sa si dai, putina munca de primamara, curatenie in parcuri. Adica noi contribuabilii tinem atatea handranai neproductivi ca sa faca ce ...?!. Exista o armata de astfel de asistati BUNI DE MUNCA (fie barbati fie muieri) care in cohortele in care sunt ar fi bec Con stanta. (la care se adauga din plin insolvabilii de la contraventii) Intrebare: se vrea, sau se strica electoratul pomanagist. Eu am educatie comunista, "nici munca fara paine, nici paine fara munca" dar din nefericire aceasta este si o regula MORALA. Ce faceti cu haitele de asistati sociali, buni de munca, le strica o matura, o lopata in mana in folosul comunitatii. Asa ca stimati postaci ...brate de munca sunt pentru curatenie dar nu le arde de munca. Cat priveste actele de cruzime gratuita, aplicati LEGEA PROTECTIEI ANIMALELOR, ca o aveti in mana !!! Ce strica niste amenzi aplicate PRIMARIEI pentru actele de cruzime, ori inanitia (lasarea animalului fara apa si mancare) este ACT DE CRUZIME. Dati drumul LA AMENZI, ca aici numai de joardina legii se asculta, restul .....catastrofa la bac, manele si postari cretine. Ca urmare ...va felicit pentru articol, pentru semnalul de alarma, dar...va rog finalizati cu sesizarea politiei, cu fotografii in teren si cu AMENDA.