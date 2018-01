Igor Dodon se laudă singur

Aflat în conflict direct cu Guvernul și Parlamentul țării sale, preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat că instituţia prezidenţială este singura instituţie de stat care dispune de legitimitate deplină, în cadrul prezentării unui raport la un an de mandat. "Preşedintele Republicii Moldova, în prezent, este singura persoană, iar instituţia prezidenţială singura instituţie de stat, care dispun nu doar de legalitate, ci şi de legitimitate deplină. A fost un an destul de dificil pentru ţară, cu multiple rezultate, dar şi conflicte instituţionale. Guvernarea democrată a eşuat în creşterea economică şi n-a reuşit nici să asigure un echilibru în societate", a precizat Dodon, care a acuzat Partidul Democrat că a încercat să preia controlul asupra instituţiei prezidenţiale: "Conflictele instituţionale, generate de dorinţa majorităţii parlamentare de a impune viziunea proprie privitor la mai multe subiecte de ordin intern sau extern, de dorinţa şi insistenţa Partidului Democrat de a prelua controlul asupra instituţiei prezidenţiale, din cauza fricii continue faţă de un Preşedinte ales de popor, au dus la diverse încercări de a restrînge împuternicirile Preşedintelui. Au blocat iniţiativa mea de referendum naţional, au ameninţat cu impeachmentul, dar au înţeles că vor pierde şi au renunţat la idee. Pentru că nu au reuşit să mă domine politic, guvernarea a recurs la instrumentele sale juridice. Am fost cu toţii martori cum democraţii au făcut tot posibilul pentru a tăia din atribuţiile şefului statului, iar Curtea Constituţională a avut un rol de simplu instrument juridic".

Filorus declarat, Dodon a susținut că a avut un rol decisiv în deblocarea relaţiilor bilaterale cu Rusia, acordând o mare importanţă acestui subiect în cadrul raportului anual. "Prin aceste acţiuni împotriva Preşedintelui, Guvernarea a creat şi mai multă incertitudine şi nemulţumire în societate. Frica lor politică faţă de Preşedinte a fost suplimentată de frica geopolitică, faţă de Federaţia Rusă. A trebuit să depun, personal, eforturi considerabile, ca politica rusofobă a guvernării să nu dăuneze iremediabil relaţiilor noastre cu Federaţia Rusă. Eu consider că mi-a reuşit această misiune deloc uşoară. Am reuşit să deblochez exporturile spre Rusia, am obţinut condiţii de lucru în Rusia pentru sute de mii de muncitori moldoveni, am lansat un proces eficient de negocieri cu regiunea transnistreană, care deja a dat roade. Vă spun cu toată fermitatea, dacă nu interveneam personal la nivel înalt, politica rusofobă a guvernării ar fi avut urmări grave greu de estimat în plan economic şi social", a declarat Dodon.

Preşedintele Republicii Moldova consideră că, potrivit sondajelor, majoritatea cetăţenilor doresc menţinerea bunelor relaţii cu Rusia, vor păstrarea neutralităţii şi categoric nu acceptă aderarea la NATO, majoritatea absolută a cetăţenilor se consideră moldoveni, vor predarea disciplinei Istoria Moldovei în şcoli, pledează pentru păstrarea statalităţii moldoveneşti și doresc relaţii asimetrice cu UE.