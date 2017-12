IGPR: 47 de piraţi cibernetici, trimişi în judecată

Nouă grupări infracționale din domeniul cibernetic, formate din 47 de persoane, au fost destructurate de polițiști, informează un comunicat al IGPR transmis, duminică, presei. Potrivit sursei citate, Poliția Română, prin intermediul structurilor de combatere a criminalității informatice, a efectuat, în primele șase luni ale acestui an, aproape 400 de percheziții domiciliare, pentru destructurarea celor nouă grupări infracționale, specializate în infracțiuni din domeniul cybercrime. Polițiștii, sub coordonarea Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din IGPR, au înregistrat 2.234 de sesizări penale din acest domeniu în primele șase luni ale acestui an. Astfel, au fost efectuate, împreună cu procurorii DIICOT, 381 de percheziții domiciliare și alte 14 acțiuni de amploare, iar pentru recuperarea prejudiciilor cauzate, au fost instituite sechestre asigurătorii ori au fost ridicați în vederea confiscării 302.725 de lei, 287.260 de euro, 2.000 de dolari, două arme de foc, 3.527 de elemente de muniție. Valoarea măsurilor asigurătorii se ridică la 6.000.000 de lei. În urma activităților, cele nouă grupări organizate infracționale au fost destructurate, prin trimiterea în judecată a 47 de persoane. În cadrul activităților, 200 de persoane au fost cercetate, dintre care 92 de persoane bănuite de comiterea de infracțiuni informatice au fost reținute, 72 arestate, iar 36 de persoane au fost puse sub control judiciar. În cele șase luni, au fost emise 144 de rechizitorii pe linie de combatere a criminalității informatice de către unitățile specializate de parchet.