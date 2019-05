IGPR anunţă, oficial, arestarea lui Radu Mazăre în Madagascar

19:53:33 / 08 Mai 2019

MAI BINE MAI TARZIU DECAT NICIODATA

Acest derbedeu pesedist, o adevarata emblema a politicianismului romanesc, idolul babelor isterice si bosorogilor senili, avand biecuvantarea si sprijinul Inalt Prea Sinistrului Rasputin zis Scarnaveanu, trebuie adus urgent in Constanta si cazat in celula complicelui sau Constantinescu. Ramane insa aspectul relatiilor de complicitate dintre toate partidele politice inclusiv naivitatea celor care l-au votat si sustinut, zecile de mii de asistati nevoiti sa-si vanda votul pe firimiturile electorale oferite de primaria lui Mazare si pesedeu. Ca o culme a cinismului politicianist ticalosit madam Dancila are nerusinarea, in ajun de alegeri, sa ofere constantenilor iluzia ca actualul guvern pesedist chiar are intentia sa faca ceva. Acest ceva inseamna numirea unui responsabil adica a unui ţap ispasitor, si intocmirea unor dosare la care nu se va mai uita nimeni pana la alegerile viitoare. Ceea ce este si mai scandalos, este faptul ca toti complicii lui Mazare sunt astazi in fruntea institutiilor constantene, tot cu ajutorul voturilor care au facut dintr-un golan incapabil sa accepte o meserie cinstita, edilul unui oras care, asa cum se prezinta astazi, se poate considera un oras mort. Acesti complici ar trebuie dati in judecata si cu averile tuturor sa se repare Cazinoul. Insa asa dupa cum merg lucrurile, cu politiciniastii de duzina care pretind ca reprezinta opozitia in constanta, pesedeul va ramane in continuare cel care ne va horata destinul.