După ce a avut o vară plină de realizări profesionale, lansînd albumul „Gimme your love”, înregistrat în Germania şi piesa „Let Go”, un single în colaborare cu Lumidee, Corina a păşit, de curînd, într-o nouă… viaţă! Pe data de 14 noiembrie, artista a devenit mămica unui băieţel de 3,650 kg şi 51 de cm, Robin Ioan Bud. Bebeluşul a venit pe lume la ora 23.00. Deşi şi-a dorit foarte mult să nască natural, la sfatul doctorului, Corina l-a adus pe lume pe Robin prin operaţie de cezariană. „Nu cred să existe durere fizică mai mare decît atunci cînd eşti în travaliu, dar merită din plin sacrificiul. Am plîns cînd mi s-a spus că mi se face cezariană, dar aşa am fost nevoită. Acum radiez, sînt fericită şi îl ador pe bebeluşul meu. Atunci cînd auzeam de la alte mămici ce sentimente le-au încercat atunci cînd au dat naştere, nu credeam că poate exista aşa ceva. Totul este atît de intens încît te copleşeşte!”, a declarat, emoţionată, Corina.

În prezent, Robin este acasă împreună cu părinţii săi, dar şi cu mama Corinei, care o ajută pe proaspăta mămică să aibă grijă de cel mic.