Îl ştiţi pe scriitorul care a câştigat Premiul Nobel pentru literatură pe 2017?

Discretă, fascinantă, inteligentă şi intens emoţionantă - aceasta este scriitura britanicului de origine japoneză Kazuo Ishiguro, care a câștigat Premiul Nobel pentru literatură pe anul 2017. Motivaţia Academiei suedeze din Stockholm: "pentru romanele sale de mare forță emoțională care dezvăluie abisul de dincolo de sentimentul nostru iluzoriu de conectare cu lumea".

Kazuo Ishiguro, născut pe 8 noiembrie 1954, a debutat ca scriitor în anul 1982 cu romanul "A Pale View of Hills". A devenit cunoscut pe plan internațional cu volumul "The Remains of the Day", publicat în 1989, adaptat într-un film de mare succes, care a primit opt nominalizări la premiile Oscar, cu Anthony Hopkins și Emma Thompson în rolurile principale. Romancierul de origine niponă a impresionat și cu romanul distopic "Never Let Me Go", apărut în 2005, ce a marcat o evoluție în stilul său literar, prin includerea unor elemente științifico-fantastice. Și acest roman a fost ecranizat, iar rolurile principale din pelicula omonimă au fost interpretate de Keira Knightley, Carey Mulligan și Andrew Garfield.

Premiul Nobel pentru literatură este cel de-al patrulea anunțat din seria distincțiilor care sunt comunicate în fiecare an. Vineri, 6 octombrie, va fi atribuit Premiul Nobel pentru pace.

Fundația Nobel a anunțat săptămâna trecută că recompensa financiară pe care o vor primi laureații de anul acesta va fi cu un milion de coroane suedeze mai mare față de suma de anul trecut. Astfel, fiecare premiu Nobel din 2017 va fi însoțit de un cec de 9 milioane de coroane suedeze (1,1 milioane de dolari). Potrivit tradiției, Premiile Nobel vor fi înmânate, ca în fiecare an, în timpul unui banchet oficial ce va avea loc pe 10 decembrie, data la care se comemorează moartea lui Alfred Nobel.