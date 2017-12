Ileana Ploscaru şi Diana Cheregi, la moment aniversar

Cele două mari actriţe ale scenei dobrogene, Ileana Ploscaru şi Diana Cheregi, s-au bucurat, vineri seară, de o primire călduroasă din partea publicului, chiar înainte de a urca pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” cu spectacolul „Sora mea geamănă”, de Cristina Tamaş. Reprezentaţia a fost prilejuită atât de Zilele Constanţei, cât şi de faptul că una dintre cele două distinse actriţe îşi sărbătorea ziua numelui, sâmbătă, de praznicul Sfinţilor Împăraţi „Constantin şi Elena”. În acest context, cele două mari artiste au fost întâmpinate cu flori şi au primit diplome de merit din partea autorităţilor locale. „Am realizat un moment deosebit la începutul spectacolului jucat de cele două doamne ale scenei constănţene, care au împlinit un număr de ani semnificativ pentru teatrul de la malul mării: Ileana Ploscaru numără 50 de ani pe scena constănţeană, din cei 60 de ani de carieră artistică, iar Diana Cheregi, 40 ani de când este prezentă pe scena locală. Am vrut să onorăm această evoluţie artistică extraordinară”, a declarat directorul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Constanţa, Petrică Munteanu. În plus, Ileana Ploscaru a împlinit, anul acesta, vârsta de 80 de ani şi 30 de ani de la Premiul ATM pentru monumentalul rol al Hecubei din spectacolul montat de Silviu Purcărete, pe plaja de la Pescărie.

La finalul piesei care i-a captivat pe cei prezenţi în sală, prin interpretarea ireproşabilă a rolurilor, energia protagonistelor şi profunzimea mesajului, Ileana Ploscaru ne-a mărturisit: „La orice aniversare zici: „A fost o bucată din viaţa mea şi acum urmează o alta”. Pentru că nu cred că la vârsta mea trebuie să renunţ să mai joc teatru, aş vrea ca toată lumea să gândească aşa. La cei 80 de ani ai mei, mă simt, nu ca în plină tinereţe, ci plină de vlagă. Nu mă las, vreau mai departe! Abia aştept să se reia „Titanic vals”!”. Referitor la relaţia cu publicul, distinsa actriţă a adăugat: „Mă bucur foarte mult că piesa a fost scrisă pentru noi. Premiera am avut-o la Cumpăna, a fost formidabil! Publicul din localitate ne-a făcut o primire atât de frumoasă! Este foarte plăcut şi mă bucur din inimă să o jucăm iar, sala reacţionează foarte bine la ea. Spectatorilor constănţeni le sunt recunoscătoare că au fost alături de mine de la început până la sfârşit, pentru actori este un stimul extraordinar. Mă bucur când, pe stradă, lumea mă salută şi îşi aminteşte piesele în care am jucat, este minunat!”.

La rândul său, Diana Cheregi a menţionat: „Cristina Tamaş ne-a făcut surpriza de a scrie pentru mine şi Ileana Ploscaru această piesă, iar cea mai mare bucurie a fost că am putut să o şi jucăm. Avem deja un an de când suntem pe scenă cu aceste roluri”. Actriţa i-a urat colegei aniversate să îşi păstreze mereu energia de care dă dovadă în prezent: „Pe doamna Ploscaru am cunoscut-o în prima zi când am ajuns în Constanţa. De atunci, n-a mai... scăpat de mine. Am jucat în multe spectacole împreună, mi-a fost nu numai mentor, de la o vreme mi-a fost şi mamă, fapt pentru care îi mulţumesc. Îi doresc „La Mulţi Ani!”, să mai jucăm multe spectacole împreună, să fie ca şi acum: la fel de vioaie, zglobie şi năstruşnică!