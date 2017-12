Ilie Floroiu nu renunţă încă la preşedinţia FR de Atletism

Constănţeanul Ilie Floroiu rămîne un adversar hotărît al polemicilor. Ales în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Atletism în urmă cu un an, fostul director al CS Farul a demonstrat că forul pe care-l conduce este performant la nivel internaţional, însă nu a putut elimina luptele interne. Deranjat de faptul că scandalurile iscate, adesea amplificate de presă, au fost asociate aproape tot timpul cu numele său, Floroiu a fost tentat de mai multe ori să demisioneze. ”Nu îmi este ruşine cu ceea ce am făcut în ultimul an şi cred că au fost destul de multe lucruri bune într-un timp relativ scurt. M-am săturat însă de toate aceste certuri şi scandaluri. Cînd se întîmplă ceva rău, Floroiu e de vină”, spune... Ilie Floroiu. Ultimul caz: acuzele aduse de impresarul Silviu Hodoş directorului tehnic al FR de Atletism, Titi Mihail, pentru folosirea la Balcaniadă a sportivei Carmen Zamfir în detrimentul atletei sale Viorica Ţigău. Venită după o suspendare de doi ani pentru dopaj, Zamfir a concurat în locul lui Ţigău la 100 metri garduri, deşi mai avea de suportat încă un test antidoping, al patrulea obligatoriu pentru revenirea în concursuri. ”Am semnalat cazul la Federaţia Internaţională şi aşteptăm decizia pentru a vedea dacă este în culpă sau nu”, spune Ilie Floroiu. Deşi presa centrală scrie că va demisiona săptămîna aceasta, Floroiu spune că nu va lua o decizie înainte de 1 octombrie: ”Acum sînt puţin bulversat şi foarte tensionat. Nu m-am hotărît încă să renunţ. Pînă la sfîrşitul lunii voi lua o decizie”.