Ilie Floroiu se întoarce acasă, la CS Farul

Preşedintele Federaţiei Române de Atletism, Ilie Floroiu, şi-a depus demisia, ieri, la secretariatul instituţiei, urmînd să mai rămînă în funcţie pînă pe data de 4 aprilie, după care federaţia va fi condusă, pînă la alegeri, de un preşedinte interimar stabilit de Consiliul Federal. “Mi-am depus demisia la secretariat. Este un act unilateral, care nu trebuie aprobat de nimeni. Conform regulamentului, mai rămîn la federaţie pînă pe data de 4 aprilie, după care mă voi întoarce la Constanţa. În locul meu, Consiliul Federal va numi un preşedinte interimar, care va conduce federaţia până la organizarea de noi alegeri”, a declarat Ilie Floroiu. Preşedintele FRA a adăugat că în regulamentul federaţiei nu se precizează prea clar dacă interimatul trebuie asigurat obligatoriu de un vicepreşedinte, sau dacă această funcţie poate fi îndeplinită de orice membru al federaţiei. Printre numele vehiculate pentru funcţia de preşedinte interimar se numără vicepreşedintele Gabriela Szabo şi comandantul CSA Steaua, George Boroi, care este şi membru în FRA. Ilie Floroiu a explicat de ce a ales să ia această deciziei: “Lucrurile nu au mers cum am vrut eu şi am constatat că principiile mele nu-şi găseau locul la această federaţie, aşa că m-am gîndit că este mai bine să renunţ. Demisia este un lucru firesc pentru o ţară civilizată”. Demisia sa a fost anunţată în urmă cu aproximativ o lună, dar Floroiu a fost convins de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Octavian Belu, să mai rămînă pînă după Campionatele Europene în sală de la Birmingham, în Anglia, încheiate în week-end-ul trecut, competiţie la care atleţii români nu au cucerit nicio medalie. “Nu au contat rezultatele de la Europene pentru că decizia era deja luată. Oricum, nu preşedintele face performanţe, ci sportivii şi antrenorii. Eu trebuia să mă preocup de bani şi de organizare, să fac management”, a spus fostul preşedinte al FRA.

După ce va încheia conturile cu FRA, Ilie Floroiu se va întoarce la Constanţa, urmînd să preia frîiele CS Farul, grupare pe care a condus-o aproape două decenii. “Mă întorc la clubul meu drag. O să consider că cei doi ani cît am fost la Bucureşti au fost doar un vis, iar prima zi de muncă mă voi comporta ca şi cum aş fi venit după un week-end liber. Oricum, am spus-o în dese rînduri, nu am stat departe de CS Farul în această perioadă, m-am implicat şi ştiu tot ce s-a întîmplat la club”, a explicat Ilie Floroiu. El va ocupa funcţia de director general, ocupată după plecarea sa de Dumitru Mihăilescu, aflat în acest moment în concediu medical după ce a suferit un infarct.