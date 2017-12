Ilie Năstase a refuzat invitaţia la Turneul Campionilor

După ce a fost interzis la turneele de Grand Slam de la Roland Garros şi Wimbledon în acest an, din cauza scandalului iscat la meciul România - Marea Britanie, din Fed Cup, de la Mamaia, şi care a dus la suspendarea primului lider mondial din istoria tenisului, a venit rândul lui Ilie Năstase să riposteze. În ciuda suspendării de trei ani primite din partea ITF, organism cu sediul la Londra, dar care nu se implică în competiţiile ATP şi WTA, Ilie Năstase a primit o invitaţie specială să meargă la Turneul Campionilor, competiţie programată chiar la Londra, în perioada 12-19 noiembrie. Fostul lider mondial este hotărât însă să-i refuze pe organizatorii englezi, spunând că tratamentul pe care i l-au aplicat conducătorii sportului alb i-a lăsat un gust amar.

„M-au invitat la Turneul Campionilor, dar nu mă duc! Ei nu au treabă cu Federaţia Internaţională... Nici Roland Garros şi Wimbledon nu aveau, dar m-au interzis pentru că au vrut să fie solidari cu decizia celor de la ITF, care m-au suspendat, de fapt, fără să mă întrebe! La Turneul Campionilor m-au chemat şi pentru că s-a schimbat sponsorul. ATP a găsit un sponsor japonez, nu mai e Barclays, dar nu mai vreau eu să merg. Ştiu că acum doi ani au denumit o grupă „Ilie Năstase”, era şi normal, doar am câştigat trofeul de patru ori”, a declarat Ilie Năstase pentru ProSport.

Năstase, câştigător al Turneului Campionilor de patru ori, în 1971, 1972, 1973 şi 1975, nu mai vrea să se afişeze la evenimentele din tenis, fiind extrem de supărat pe oficialii care l-au judecat în acest an. „Eu am 71 de ani şi nu înţeleg ce mai vor să-mi facă. Să mă scoată din viaţa sportivă? Aştept să se termine circul pe care l-au făcut ei! A fost un circ! Pentru aceeaşi situaţie, au fost cazuri în care s-a dat cu suspendare, mie mi s-au dat doi ani cu executare! Am făcut apel şi se va judeca în luna decembrie. Eu îmi văd de viaţa mea, din viaţa de zi cu zi nu mă pot suspenda”, a spus Năstase, care s-a consolat cu ideea că a rămas în istorie drept un mare jucător: „Dacă ei gândesc aşa şi cred că asta merită un fost număr 1 mondial, e treaba lor! Eu nu am ce să fac. Eu am fost numărul 1 acum 40 de ani. E bine că rămân în istorie. Cei care contează astăzi sunt conducătorii tenisului şi Federer, jucătorii din prezent. Nu îmi fac probleme, pentru că ce am câştigat pe teren nu îmi poate lua nimeni”.

