Iliescu: “Noi, sărăntocii, am ajuns să finanţăm UE”

Preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a afirmat, sîmbătă, că unul dintre “beneficiile” aderării la structurile comunitare îl reprezintă statutul de finanţator al UE, care pînă acum a adus României deficit bugetar. Prezent la întrunirea Fundaţiei Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă (GIEDD), Iliescu a afirmat că pentru aderarea României la UE au fost făcuţi paşi importanţi, stabilindu-se strategii pe termen lung: “Reducerea decalajelor dintre noi şi statele Uniunii Europene a devenit obiectivul nostru strategic concretizat şi în strategia noastră la care am lucrat în 2003-2004, cînd încheiam negocierile şi ne pregăteam să devenim membru cu drepturi depline şi am stabilit nişte repere pentru o strategie pe termen lung”. El a menţionat că, în ultimii opt ani, PIB-ul ţării a crescut cam cu şase procente anual, fiind de trei ori mai mare faţă de media statelor europene. Fostul şef al statului a susţinut însă că, odată cu aderarea României la UE, au ieşit la iveală şi unele “slăbiciuni” ale procesului de aderare: “O slăbiciune mare pe care o constatăm azi, am devenit membri cu drepturi depline ai UE dar aceasta în loc să ne aducă avantaje, ne aduce dificultăţi. Care era avantajul? Că ni se oferea o oportunitate. Oportunitatea trebuia concretizată în procesare fondurilor UE. Înainte de 1 ianuarie 2007, ca stat asociat la UE aveam acces la diverse fonduri de preaderare. Tot ce aduceam era un plus absolut, pentru că noi nu plăteam absolut nimic la UE. De la 1 ianuarie plătim cotizaţie. Deci avantajul de a deveni membru cu puteri depline este acela că am devenit ţară cotizantă la UE”. Iliescu a atras atenţia că “anul trecut am plătit cotizaţii de 1,3 miliarde de euro şi am procesat proiecte de 200 de milioane de euro. Asta e problema. Dintr-o ţară beneficiară a unor fonduri, am devenit ţară contributoare a UE. Noi, sărăntocii UE, am devenit finanţatorii UE de anul trecut”. Liderul PSD a apreciat că şi anul acesta va fi marcat de un deficit financiar în defavoarea statului român în relaţia cu UE.