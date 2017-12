Iliescu și Ceaușescu au intrat în luptă la alegerile locale

Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu vor să devină consilieri locali în două comune din județul Olt. Nu e ceea ce credeți. Fostul președinte comunist al României nu a înviat doar pentru alegerile locale și nici primul șef de stat postdecembrist nu s-a reprofilat. Este vorba doar despre o simplă și amuzantă coincidență de nume. Nicolae Ceaușescu este unul dintre candidații PSD la Consiliul Local al comunei Poboru din județul Olt. El a intrat în politică imediat după Revoluție și este conștient că nu are nicio șansă să obțină suficiente voturi încât să ajungă consilier local. Totuși, Ceaușescu recunoaște că a acceptat să intre în lupta electorală pentru a lucrat 11 ani în Primărie. La rândul său, Ion Iliescu, se află pe lista de candidați ALDE la Consiliul Local al comunei Crâmpoia. Deși are doar 26 de ani, el a fost membru și în PSD și în PNL. Spre deosebire de Ceaușescu, Iliescu are șanse mai mari să ajungă în Consiliu Local din comuna sa, fiind al doilea pe lista ALDE. El recunoaște că a intrat în politică pentru că avea nevoie de o ocupație și spune că nu are un loc de muncă şi nici alte perspective, în caz că pierde alegerile locale.

