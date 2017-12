Iliescu: “E nevoie de o lege ca românii plecaţi să nu mai fie în listele permanente”

Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, a declarat, pentru gandul.info, că vede necesară elaborarea unei legi \"care să statueze că românii plecaţi din ţară mai mult de şase luni, eventual un an, trebuie să fie scoşi din listele electorale permanente\". El spune că \"noi am pierdut în mod natural, anual, între 100.000 şi 200.000 de oameni. La asta s-a adăugat, după 2004, mai ales după 2008, exodul masiv de români spre Europa - două-trei milioane\". Potrivit lui Iliescu, însumând aceste date, în România, la ora actuală, au rămas cel mult 15-16 milioane de alegători. Iliescu a arătat că un astfel de act normativ \"ar fi binevenit în contextul acestei mobilităţi accentuate a cetăţenilor - cu valuri de plecări şi veniri\": \"Şi asta e şi marea confuzie pe care o speculează acum susţinătorii lui Băsescu. Iar pentru a o stopa, cred eu acum că trebuie să gândim o astfel de lege, până va fi gata referendumul de anul trecut\". Liderul PSD a mai spus că deşi fostul ministru de Interne, Ioan Rus, a \"moştenit o situaţie dată\" în privinţa numărului de votanţi, el a greşit când a anunţat public cifre inexacte. (A.M.)