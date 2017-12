Ilinca și Alex Florea, reprezentanții României la Eurovision, cântă pentru un loc în finală

Calificarea României în finala celei de-a 62-a ediții a concursului muzical Eurovision din 13 mai se va decide joi, 11 mai, în cea de-a doua semifinală ce va avea loc la Kiev, reprezentanții țării noastre în concurs fiind Ilinca și Alex Florea, cu piesa ”Yodel It!”. Fanii din cele 18 ţări repartizate în prima semifinală şi cei din Italia, Marea Britanie şi Spania au decis, alături de juriile de specialitate, primii zece finalişti ai Eurovision 2017.

Suedezul Robin Bengtsson – I Can’t Go On; reprezentantul Australiei Isaiah – Don’t Come Easy; Belgia: Blanche – City Lights; Azerbaidjan: Dihaj – Skeletons; Portugalia: Salvador Sobral – Amar Pelos Dois; Grecia: Demy – This Is Love; Moldova: Sunstroke Project – Hey Mamma; Cipru: Hovig – Gravity; Armenia: Artsvik – Fly With Me; Polonia - merg în Marea Finală a concursului. „Mă bucur foarte mult pentru Moldova şi am avut emoţii în timpul show-ului. Când i-am văzut primii calificaţi, am sărit în sus de bucurie. Cea mai mare dezamăgire a mea este că nu s-a calificat Triana Park, din Letonia”, a declarat Alex Florea, la finalul spectacolului din prima semifinală. „A fost o semifinală strânsă şi am ţinut pumnii strânşi pentru Armenia, Suedia şi Portuglia. Mă bucur că am intuit corect şi cele trei piese s-au calificat în finală”, a mărturisit Ilinca. Reprezentanții Portugaliei și Armeniei la concursul Europvision 2017 se numără printre favoriții concursului muzical european, numărându-se printre cele 10 țări care s-au calificat pentru marea finală de la Kiev. În semifinala de marți, 9 mai, cântărețul portughez Salvador Sobral a fost ovaționat pentru melodia sa 'For The Both Of Us', o baladă în stil jazz. Printre ceilalți membri calificați marți se numără și cântăreața armeană Artsvik și Robin Bengtsson și suedezul Robin Bengtsson, aceștia numărându-se în top 5 al favoriților pentru câștigarea finalei de sâmbătă.

Favoritul concursului este cântărețul italian Francesco Gabbani. Alte țări calificate în semifinala de marți au fost Modlova, Azerbaijan, Grecia, Polonia, Australia, Cipru și Belgia.

În semifinale, notele juriilor de specialitate și televoturile din țările artiştilor care urcă pe scenă în seara respectivă, decid clasamentul competiţiei. Dintre „Big Five”, ţările deja calificate în Marea Finală plus ţara gazdă, vor vota în cea de-a doua semifinală telespectatorii din Ucraina, Franţa şi Germania.

Calificarea României în finala din 13 mai se va decide joi, 11 mai, în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22.00.

Joi, 11 mai, românii vor afla dacă „Yodel It!” va merge în Marea Finală a concursului. Ilinca şi Alex Florea vor lupta pentru voturile publicului în a doua semifinală Eurovision 2017, în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22.00.

„Avem o piesă foarte bună, doi artişti talentaţi şi un show pe măsură. Am mare încredere în şansele României la această ediţie Eurovision”, a declarat Iuliana Marciuc, şefa delegaţiei României la Kiev.

România intră în prima parte din cea de-a doua semifinală, alături de Serbia, Austria, Macedonia, Malta, Olanda, Ungaria, Danemarca, Irlanda, San Marino, Croaţia, Norvegia, Elveţia, Belarus, Bulgaria, Lithuania, Estonia, Israel. Ilinca și Alex Florea vor avea pozitia a cincea în ordinea de intrare în concurs.

Emoţiile vor creşte la finalul show-ului, când prezentatorii vor anunţa cei zece câştigători ai serii, artiştii care vor merge în finala din 13 mai.

Concursul din acest an are și o componentă politică în acest an din cauza absenței Rusiei, a cărei reprezentantă a fost împiedicată să intre în Ucraina pentru că aceasta cântase în Crimeea după ce teritoriul respectiv fusese anexat la Rusia.

Ucraina a câștigat dreptul de a găzdui concursul după ce a câștigat ediția din 2016 cu un cântec despre deportarea masivă din timpul perioadei staliniste a etnicilor tătari din Crimeea din timpul celui de-al doilea Război Mondial.

Lista completă a cântăreților finaliști ce vor participa la Eurovision 2017 va fi anunțată joi, după cea de-a doua semnifinală.