Ilinca și Alex Florea vor reprezenta România la Eurovision 2017, cu piesa "Yodel It", după ce au câștigat Selecția Națională, duminică. Artiștii care au cântat în finala Eurovision România au fost, în ordinea apariției: Ana Maria Mirică, cu piesa "Spune-mi tu"; Ilinca feat. Alex Florea, cu "Yodel It"; Eduard Santha — "Wild Child"; Xandra — "Walk on By"; Mihai Trăistariu (Mihai) — "I Won't Surrender"; Maxim, alături de Nicolae Voiculeț — "Adu-ți aminte"; Tavi Colen și Emma, cu "We own the night"; Instinct — "Petale"; Ramona Nerra — "Save Me"; Cristina Vasiu — "Set the Skies on Fire". Finala de duminică a fost difuzată live pe TVR 1, TVR HD, TVR Internațional, TVR Moldova și online, pe TVR+. Câștigătorul a fost ales exclusiv de către public, care și-a putut susține favoriții, prin televot, timp de o oră.

Românca Miruna Mănescu, reprezentanta Elveției în concursul Eurovision de la Kiev, reprezentantul Spaniei, Manel Navarro, și moldovenii de la SunStroke Project au fost invitații speciali ai finalei Eurovision România și au susținut recitaluri în timpul show-ului de duminică. De asemenea, trupa tribut ABBA, Arrival, a cântat în cadrul show-ului finalei. Eurovision Song Contest 2017 va avea loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 și 11 mai și finala pe 13 mai. Alături de România, în competiție s-au mai înscris 42 de țări. Eurovision este o competiție muzicală internațională, organizată de European Broadcasting Union, cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa.

Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive și mai urmărite programe de televiziune din lume.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecției Naționale și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem — Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi — Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu — Atena, 2006). Melodia din România care a obținut cel mai mare punctaj obținut în finala Eurovision (172 de puncte) este "Tornero", compusă de Eduard Cîrcotă și interpretată de Mihai Trăistariu.