Ilinca Vandici confirmă relaţia cu Vârciu

Ilinca Vandici a vorbit despre povestea de iubire pe care o are cu Liviu Vârciu. Ea a infirmat zvonurile care spun că relaţia dintre ea şi cântăreţ ar fi o făcătură. Vedeta spune că sunt doi oameni care încearcă să se cunoască, precizând că presa a acordat mult prea multă importanţă acestei legături. „Nu sunt genul care să fac asta numai pentru a mă promova. Suntem doi oameni care ne ştim de vreo nouă ani, dar tot încercăm să ne cunoaştem. Eu şi Vârciu ieşim, vorbim. Liviu e un om curat, deschis, un om foarte bun. Oamenii s-au dus mult prea departe cu relaţia asta, mult mai departe decât este ea, de fapt. Am luat lucrurile treptat, încercăm să ne cunoaştem. Eu sunt un om destul de normal, care are nevoie de timp ca să cunoască. Nu e nimic fabricat, nu păşim cu kilometri la oră. Îmi place, e normal că-mi place Liviu”, a declarat Ilinca Vandici.