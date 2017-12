Imagine a epavei avionului Ameliei Earhart, obţinută cu un sonar

Cercetătorii care încearcă să descifreze misterul dispariţiei aviatoarei Amelia Earhart deasupra Oceanului Pacific, în 1937, au anunţat că o imagine nouă, obţinută cu un sonar, în apropiere de o insulă, ar putea reprezenta o parte din epava avionului exploratoarei americane. ”E entuziasmant, e frustrant, iar asta ne înnebuneşte. O imagine făcută cu un sonar ne arată ceva ce ar putea fi avionul Lockheed Electra al Ameliei Earhart. Are mărimea care trebuie, forma care trebuie, se află în locul care trebuie”, se afirmă în comunicatul postat de asociaţia TIGHAR (The International Group For Historic Aircraft Recovery) pe site-ul său. O nouă expediţie, cea de-a zecea în ultimii 23 de ani organizată de aceşti pasionaţi de arheologie aeronautică, a filmat, în iulie 2012, fundul oceanic din apropiere de Insula Nikumaroro din Arhipelagul Kiribati, în mijlocul Oceanului Pacific, iar imaginile sunt de atunci analizate în cele mai mici detalii.

Ceea ce reprezentanţii TIGHAR denumesc o anomalie a fost detectată la adâncimea de 183 de metri şi pare să măsoare ceva mai puţin de zece metri, în timp ce fuselajul avionului Lockheed Electra pilotat de Amelia Earhart avea o lungime de 11,76 metri. ”Cu cât privim mai mult această anomalie, cu atât lucrurile par să se potrivească. Ar putea fi totuşi doar o structură de corali sau poate o barcă scufundată în acel loc, fără niciun document care să vorbească despre asta sau poate fi o coincidenţă”, spun specialiştii. ”Nu vom şti mai multe despre acel loc până nu ne vom întoarce acolo”, au adăugat ei, evocând o nouă expediţie, imediat ce vor găsi finanţare.

Pe 2 iulie 1937, Amelia Earhart, în vârstă de 39 de ani, însoţită de navigatorul Fred Noonan, se afla în ultima etapă din tentativa ei de survolare a lumii la bordul unui bimotor Lockheed Electra, încercând să ajungă în California, după ce decolase din Noua Guinee. Prevăzuse să aterizeze pe Insula Howland, pentru a se aproviziona cu carburant. La câteva ore de la decolare, aviatoarea americană anunţa în ultimul ei mesaj radio că nu reuşea să localizeze insula şi că indicatorul pentru carburant începea să coboare. În ciuda operaţiunilor de căutare lansate de preşedintele Franklin D. Roosevelt, nicio urmă a avionului nu a fost descoperită, iar cei doi aviatori au fost consideraţi dispăruţi în mare. Potrivit membrilor asociaţiei TIGHAR, cei doi aviatori ar fi putut să aterizeze pe minusculul atol Nikumaroro, nelocuit, aflat la o distanţă de 480 kilometri de insula Howland şi ar fi supravieţuit acolo, pentru o vreme, în timp ce avionul lor se scufunda în mare. Câteva obiecte americane datând din anii ’30 au fost descoperite pe această insulă, ca şi urmele unui cort.

Amelia Earhart s-a născut pe 24 iulie 1897, în Atchison, Kansas. A devenit o celebritate de talie mondială la începutul anilor ’30, când a stabilit mai multe recorduri în domeniul aviaţiei, cu ajutorul unui model de avion Lockheed Vega vopsit în roşu, pe care îl numea ”micul ei autobuz roşu”. În 1932, a fost prima femeie care a zburat singură deasupra Oceanului Atlantic şi prima femeie care a traversat SUA în timpul unui zbor fără oprire. De-a lungul anilor, cercetătorii americani au avut mai multe tentative de localizare a ultimului avion pilotat de Amelia Earhart.