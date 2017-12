Imaginea lui John Lennon, folosită într-o reclamă

La 28 de ani după moartea muzicianului, John Lennon apare într-o reclamă televizată în scopuri caritabile. Folosind tehnologia digitală, imaginea lui fostului solist al celebrei trupe britanice The Beatles apare în această reclamă invitîndu-i pe cetăţenii din SUA să sprijine campania One Laptop per Child, care susţine donarea laptopurilor XO cu baterie solară copiilor din ţările sărace. „Imaginaţi-vă că fiecare copil, din orice parte a lumii, ar avea acces la un întreg univers de cunoştinţe. Ar avea astfel o şansă să înveţe, să viseze, să realizeze tot ceea ce şi-ar dori”, spune vocea ataşată imaginii lui John Lennon. „Am încercat să fac asta prin muzica mea, dar acum ştiu că voi puteţi să o faceţi într-un mod diferit. Puteţi să oferiţi cîte un laptop fiecărui copil şi veţi putea să schimbaţi astfel lumea, mai mult decît vă imaginaţi”, spune vocea lui Lennon, realizată pe computer, într-o adaptare a unuia din cele mai cunoscute piese ale sale, „Imagine”, lansată în 1971.

John Lennon a fost împuşcat mortal pe 8 decembrie 1980, in faţa locuinţei sale din Manhattan, cînd se întorcea acasă, alături de soţia lui Yoko Ono. De altfel, Yoko Ono este cea care a aprobat reclama pentru campania One Laptop per Child, care a fost lansată joi şi va fi difuzată de posturile de televiziune americane. Reclama poate fi vizionată şi pe site-ul www.youtube.com/olpc. Fundaţia One Laptop per Child, înfiinţată în anul 2005, de Massachusetts Institute of Technology (MIT), a început producţia laptopurilor XO la sfîrşitul anului 2007, iar costul de producţie pe fiecare unitate este mai mic de 200 de dolari.