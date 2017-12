Imaginea SUA în lume s-a îmbunătăţit în 2008

Imaginea SUA în lume s-a îmbunătăţit în ultimul an, în timp ce imaginea Chinei şi Rusiei s-a înrăutăţit, potrivit unui sondaj publicat vineri. Totuşi, imaginea despre SUA rămîne negativă, în pofida alegerii lui Barack Obama în funcţia de preşedinte, potrivit sondajului realizat de BBC World Service. Indicele de percepţie pozitivă faţă de SUA a înregistrat o creştere de cinci puncte, ajungînd la 40%, iar indicele de percepţie negativă a scăzut patru puncte, la 43%. GlobeScan a chestionat 13.575 persoane din 20 de ţări şi din America Centrală, pe parcursul a zece săptămîni şi sondajul s-a încheiat la 1 februarie. Lor le-a fost cerută părerea despre 15 ţări şi despre UE.

Într-un sondaj similar, în urmă cu un an, respondenţii spuneau că Rusia şi China au o influenţă pozitivă în lume. Însă, acum, 40% cred că Beijingul are o influenţă negativă (plus 7% faţă de anul trecut), iar 39% cred că are o influenţă pozitivă (în scădere cu 6%). Sondajul nu oferă niciun motiv pentru această tendinţă, care se înregistrează chiar dacă JO au fost găzduite de China. Indicele de percepţie negativă faţă de Rusia a crescut cu opt puncte faţă de anul trecut, la 42%, în timp ce indicele de percepţie pozitivă a scăzut cu cinci puncte, la 30%. Potrivit realizatorilor sondajului, percepţia oamenilor despre Rusia a fost afectată de războiul ruso-georgian din august şi de limitările tot mai mari impuse drepturilor civile în Rusia. Sondajul a fost realizat înainte de recenta criză a gazului. ”China mai are multe de învăţat pentru a putea cuceri inimile oamenilor pe plan mondial. Se pare că succesul JO nu a fost suficient pentru diminuarea îngrijorărilor oamenilor”, a spus preşedintele GlobeScan, Doug Miller. ”În ceea ce priveşte Rusia, cu cît acţionează mai mult ca vechea URSS, cu atît oamenii de la graniţele sale o plac mai puţin”, a subliniat el.

Iranul este ţara care a primit cel mai redus nivel de opinii pozitive. Israelul este văzut negativ de 51%, în timp ce 21% au o opinie pozitivă. Sondajul a fost realizat înainte de ofensiva israeliană din Gaza. UE are o imagine în general bună, dar nu şi în Turcia. 34% dintre turci au o părere pozitivă despre UE, în scădere cu 10 puncte, în timp ce 44% au o părere negativă, în creştere cu patru puncte.