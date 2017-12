Imaginea unor bătrâni într-o casă maramureşeană, premiată la National Geographic Photography Contest

O fotografie care surprinde doi bătrâni într-o casă maramureşeană a primit o menţiune de onoare la National Geographic Photography Contest 2014. În această fotografie, bărbatul este surprins în timp ce este aşezat pe pat, pierdut în gânduri, iar, alături, soţia lui pregăteşte pâinea folosită la împărtăşanie (euharistie). Atmosfera sărăcăcioasă şi tristă surprinsă în această fotografie este atenuată de imaginea unei pisici, care doarme în pat, alături de bătrân. Fotografia a fost realizată în satul Sârbi din Maramureş, de Roberto Fiore, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul National Geographic. Câştigătoarea marelui premiu al National Geographic Photography Contest 2014 este fotografia "A Node Glows in the Dark", realizată de Brian Yen în Hong Kong. Fotografia prezintă interiorul unui vagon de tren aglomerat, distingându-se în centrul imaginii chipul unei tinere, luminat de ecranul telefonului mobil. National Geographic este un lider în domeniul fotografiilor. La ediţia din acest an a National Geographic Photography Contest au fost înscrise peste 9.200 de fotografii, din peste 150 de ţări, la competiţie participând atât fotografi profesionişti, cât şi amatori. Concursul a avut trei categorii - oameni, locuri şi natură, fiind jurizat de o comisie alcătuită atât din fotografi ai National Geographic, cât şi de alţi experţi în domeniu. Câştigătorul marelui premiu va primi 10.000 de dolari, dar şi o călătorie la sediul central din Washington, SUA, al National Geographic, pentru a participa la seminarul anual de fotografie al organizaţiei, care se va desfăşura în ianuarie 2015.