Imagini de groază la Ovidiu! Catapultată din mașină în gardul unui imobil

08:42:33 / 01 Mai 2015

si-a cautat moartea

Ce descreierata, sa conduci cu 170-180 de km/h, pai cum sa fii in siguranta la asa viteza, dar tb. sa iei in considerare orice amanunt, se defecteaza frana, apare un caine, o caruta, o groapa, un om sau chiar alt descreierat cu alta masina, cum mai poti evita moartea la asemenea viteza.Se moare in fiecare zi din cauza vitezei si tinerii astia iresponsabili nu se invata minte, si apoi urmeaza vaicareli, rugaciuni, vina pe indicatoare, drumuri, pe Sfantul Sava, etc. numai cel care produce accidentul nu-i de vina. Cica se grabea sa ajunga la mare, ii era frica ca nu mai apuca loc in club sa se deztrabaleze la bara in bikini.