Imagini spectaculoase din spaţiu

Noi imagini ale Norilor lui Magellan, două dintre cele mai apropiate galaxii de Calea Lactee, au fost realizate cu ajutorul Observatorului Herschel Space al Agenţiei Spaţiale Europene (ESO) în colaborare cu telescopul Spitzer al NASA. Marele Nor al lui Magellan arată ca o explozie de foc circulară, cu fâşii de praf şi câmpuri vizibile de formare a stelelor în centru. Micul Nor al lui Magellan are o formă mult mai neregulată, cu un flux de materie care se extinde spre stânga imaginii, precum şi o regiune de formare a stelelor, în dreapta. Culorile din aceste imagini indică diferenţele de temperaturi din Norii lui Magellan. Regiunile mai reci arată că formarea unei noi stele se află la început sau chiar este oprită, în timp ce punctele mai fierbinţi arată că materia din jur este încălzită de stelele nou formate. Cele mai reci locuri apar colorate în roşu iar cele mai fierbinţi sunt albastre.

Studierea acestor galaxii oferă cea mai bună oportunitate de a studia formarea de noi stele din afara Căii Lactee. Formarea de stele afectează evoluţia galaxiilor, aşa că cercetătorii speră că înţelegerea acestor fenomene va răspunde la întrebări despre ciclul de viaţă galactic. Norii lui Magellan sunt cele mai mari galaxii aflate în vecinătatea Căii Lactee, deşi sunt galaxii pitice în comparaţie cu a noastră. Galaxiile mici conţin mai puţine metale sau elemente mai grele decât hidrogenul şi heliul. Un astfel de mediu încetineşte formarea de noi stele. Cu toate acestea, vârful de formare a stelelor a fost atins acum aproximativ zece miliarde de ani, chiar în galaxii care cuprind o cantitate mai mică de materie solidă. Anterior, astronomii aveau doar o idee destul de generală despre rata de formare a stelelor în Norii lui Magellan, însă noile imagini permit studierea în detaliu a acestui proces.