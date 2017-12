Imaginile cu gândaci, trucate!

09:40:03 / 11 Martie 2014

Aaaa...pai Nicusor chiar nu minte! :))

Pai daca a iesit Nicusor Constantinescu....inseamna ca omul "minte"....Cine dracu mai are incredere in ce spune asta, numai da nimeni doi bani pe el in oras! Eu personal de cate ori trec prin intersectia de la Capitol mi-amintesc de faza cu el dormind in masina si cum balea! bleah! Si cum ne mintea el frumos ca are frecvebt caderi , cum i se scurge lui energia! Mda, pai aveam si eu un vecin cand eram copil pe care Bachus il secatuia de energie si-l cara nevasta-sa de pe strazi, de pe-acolo de unde avea caderi! lasati-ne ca macane! Stim cu toti ce mizerie e prin spitale!