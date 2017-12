Îmbrăţişări pentru constănţeni

Locuitorii a 13 oraşe din România vor primi astăzi îmbrăţişări gratuite, în cadrul campaniei „Free Hugs”, lansată de Lumebuna.ro, un portal specializat în ştiri pozitive, în colaborare cu asociaţia studenţească AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales - n.r.). Acţiunea se desfăşoară în cele mai mari centre universitare din ţară: Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Tg. Mureş şi Timişoara. Campania „Free Hugs” a fost iniţiată în 2004 de australianul Juan Mann, care le oferea necunoscuţilor de pe stradă îmbrăţişări gratuite, pentru a le lumina ziua şi a contribui la binele comun. Cercetătorii americani au ajuns la concluzia că atunci cînd îmbrăţişează, corpul uman eliberează o substanţă numită oxitocină, care influenţează felul în care socializăm şi creşte încrederea de sine şi în cei din jur, concomitent cu diminuarea fricii. Proiectul s-a răspîndit în scurt timp în 80 de ţări şi are acum o zi oficială a cărei dată diferă de la an la an. În România, prima dată atestată cînd tinerii au ieşit pe stradă cu pancarte „Free Hugs” a fost 23 decembrie 2006.