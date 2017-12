Îmbulzeală la depunerea bilanţurilor contabile

Aglomeraţie mare a fost, ieri, la ghişeele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Sub presiunea suportării sancţiunilor, constănţenii au luat cu asalt ghişeele Registrului Comerţului pentru a depune situaţiile financiare aferente anului 2009. Deşi au avut la dispoziţie câteva luni să îşi depună situaţiile financiare anuale, firmele au lăsat pe ultimele zile acest lucru, astfel că s-au creat cozi destul de mari în ultimele zile. Este primul an în care bilanţurile se depun la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa şi nu la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa, cum era până anul trecut. Majoritatea contribuabililor care stăteau ieri la coadă au motivat întârzierea prin lipsa timpului, iar alţii au dat vina pe managerii firmei. „Nu am avut cum să ajung din timp întrucât patronul mi-a adus târziu documentele. În aceste condiţii nu aveam ce să fac, aşa că am lăsat totul pe ultima sută de metri“, a declarat un agent economic. Potrivit datelor statistice ale Registrului Comerţului, numărul bilanţurilor contabile depuse a crescut odată cu apropierea termenului limită. Dacă în februarie doar 1.847 de contribuabili s-au prezentat la ghişeele instituţiei pentru a depune situaţiile financiare, în martie, numărul acestora a crescut la 3.396, în aprilie, la 5.150, iar în mai (1 - 21 mai), la 11.726. „În ultimele zile, foarte mulţi constănţeni s-au prezentat la sediul instituţiei pentru a depune situaţiile financiare. A fost destul de aglomerat, însă am avut mai multe ghişee deschise, iar programul de primire a documentelor a fost prelungit până la ora 20.00. Numai vineri au fost înregistrate 2.261 de bilanţuri contabile, iar în ultimele trei zile, peste 5.000 de astfel de documente”, a declarat directorul Registrului Comerţului, Corina Ţapu. Deşi instituţia se confruntă cu o lipsă de personal, dar şi de spaţiu, conducerea a găsit o soluţie pentru a face faţă solicitărilor, astfel încât constănţenii au putut depune, ieri, situaţiile financiare la 21 de ghişee, în timp ce două ghişee preluau documente pentru alte înregistrări. Din totalul de 39.926 de firme la nivelul judeţului Constanţa, care au obligaţia să depună situaţia financiară la Registrul Comerţului, şi-au îndeplinit această obligaţie, până vineri, 28 mai, 23.750 de agenţi economici. Pe lângă situaţiile financiare anuale, agenţii economici trebuia să ataşeze notele explicative, raportul administratorului sau al consiliului de administraţie, raportul auditorilor financiari sau raportul comisiei de cenzori. De asemenea, era obligatoriu ca bilanţurile să fie însoţite de propunerea de distribuire a profitului realizat sau acoperire a pierderilor, o declaraţie pe proprie răspundere şi procesul verbal al adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau asociatului unic referitor la aprobarea bilanţului şi a contului de profit şi pierdere la 31 decembrie 2009 şi dovada achitării taxei de registru.