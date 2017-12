Chiar dacă anul trecut a fost nefast pentru toţi românii din cauza creşterii taxelor şi impozitelor locale încă de la începutul anului şi a continuat la fel de prost, cu scăderea salariilor cu 25% şi cu disponibilizări în masă, oamenii au dovedit că sunt conştiincioşi şi îşi plătesc datoriile către consiile locale. La final de 2010, multe primării constănţene au strâns un procent mai mare din colecta taxelor şi impozitelor locale faţă de 2009. La Grădina, primarul Gabriela Iacobici a declarat că locuitorii comunei probabil s-au temut că şi în acest an vor creşte taxele şi s-au grăbit să-şi plătească restanţele către Consiliu Local în acest an, fără a risca să achite penalităţi. Mai mult, primarul crede că şi în acest an se va înregistra un procent mai mare din colectarea taxelor locale. „Încă de la începutul anului este îmbulzeală mare la casieriile Primăriei, pentru că oamenii vin să-şi achite taxele şi impozitele locale”, a declarat primarul comunei.