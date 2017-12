Îmbulzeală pentru reducerile la jucării

Ieri noapte, Moş Nicolae a venit pe la geamuri şi a lăsat în ghete daruri pentru copiii cuminţi şi nuiele pentru cei care nu au fost ascultători. Înainte să meargă la culcare, cei mici şi-au spălat încălţămintea şi au adormit cu gândul la darurile pe care le vor primi. Pentru această sărbătoare, hypermarket-urile au oferit clienţilor numeroase oferte promoţionale la jucării, dulciuri, dar şi la articolele vestimentare. Pe ultima sută de metri, în căutarea cadoului perfect, părinţii au luat cu asalt magazinele. Unele hypermarket-uri au avut reduceri, în anumite intervale orare, chiar şi de 30-40%, motiv pentru care părinţii s-au îngrămădit să prindă un cadou de calitate şi ieftin. Fie că a fost vorba despre păpuşi sau maşini cu telecomandă, jocuri interactive sau jucării de pluş, ofertele au fost pentru toate buzunarele. Unele jucării care prezentau deja o reducere de 20%, ieri, au fost reduse cu încă 30-40%. “Reducerile la jocuri pentru copii sunt foarte mari. Am profitat de această ocazie şi i-am cumpărat băiatului meu cadouri atât pentru Moş Nicolae cât şi pentru Moş Crăciun. Am luat trei maşinuţe cu telecomandă şi un joc educativ - “Matematix”. Pentru toate trebuia să plătesc 170 de lei, însă am plătit numai 100 de lei, toate fiind reduse cu 40%”, a spus clienta unui magazin, Cristina C. Moş Nicolae nu va aduce copiilor numai jucării ci şi hăinuţe sau dulciuri. În acest sens, magazinele s-au aliniat cerinţelor clienţilor şi au aplicat reduceri mari de preţuri articolelor de îmbracăminte pentru cei mici. Astfel, pulovore care costau 40 de lei, ieri, au putut fi cumpărate cu 20 de lei, pantaloni care aveau un preţ iniţial de 50 de lei s-au vândut cu 35 de lei. Aşa cum se obişnuieşte, Moş Nicolae aduce în dar copiilor şi fructe, prin urmare, portocalele în unele magazine s-au vândut cu aproximativ trei lei, iar părinţii s-au îngrămădit să umple coşurile.