Îmbunătăţirea infrastructurii, o prioritate

SERVICIILE PUBLICE - ÎN ATENŢIA PRIMARULUI Primarul Medgidiei, Marian Iordache, a declarat că al treilea an din mandatul său stă sub semnul crizei economice naţionale, ceea ce a atras o austeritate economică şi resurse financiare mult diminuate faţă de perioada dinaintea crizei. „Risipa banului public din perioada 2004 - 2008, irosirea unor resurse pentru proiecte care s-au realizat din credite de la bănci au determinat şi în 2010 o atitudine defensivă de luptă cu criza economică, pentru menţinerea la un nivel satisfăcător a serviciilor publice de bază din Medgidia şi îmbunătăţirea unora dintre acestea”, a spus Iordache. El a afirmat că, pe de altă parte, s-au menţinut la un nivel satisfăcător serviciile de alimentare cu apă, canalizare, furnizare energie termică. De asemenea, primarul spune că în cel de-al treilea an al său de mandat au fost îmbunătăţite părţi din infrastructura rutieră, părţi din infrastructura de alimentare cu apă, canalizare, staţii de pompare, serviciile de ordine şi linişte publică, serviciile de cultură şi organizarea de evenimente culturale, igiena şi curăţenia publică, toate acestea fiind în folosul cetăţeanului. „Un merit în rezolvarea obiectivelor din anul precedent îl au consilierii locali care, înţelegând greutăţile, obiectivele şi nevoile executivului au aprobat hotărârile propuse. Din păcate, pentru unele obiective cum ar fi rezolvarea problemei câinilor comunitari, stoparea furtului de capace de canalizare, menţinerea numărului de firme şi de locuri de muncă încă nu am reuşit să obţinem rezultate dorite şi aşteptate de cetăţeni”, a spus Iordache.

INFRASTRUCTURĂ Primarul a mai spus că, dintre toate lucrurile realizate în perioada 2010 - 2011, cele mai importante sunt asfaltarea străzilor Vasile Lupu, Decebal, Tineretului, Călugăreni, Ovidiu, Republicii, Podgoriilor, Poporului, Văii, Viilor, Poligonul Viilor, Peşterii; punerea în posesie a 80 tineri pe loturi de teren pentru construcţia de locuinţe, construirea unor locuinţe pentru romi, îmbunăţăţirea instalaţiilor de canalizare în zona nord şi centru; modernizarea secţiilor de neurologie, neonantologie, chirurgie septică, ginecologie din Spitalul Municipal Medgidia; restructurarea şi modernizarea poliţiei comunitare şi transformarea în poliţie locală şi organizarea unor activităţi culturale.