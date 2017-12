Îmbunătăţiri Funciare a rămas fără niciun angajat!

Aproximativ 5.000 de angajaţi ai Administraţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) nu şi-au mai primit salariile din luna septembrie. De parcă nu ar fi de ajuns că muncesc pentru stat gratis, Guvernul, cu ocazia sărbătorii Crăciunului, le va oferi un cadou angajaţilor ANIF cum nu se poate mai frumos. Disponibilizări fără precedent! S-au săturat de promisiunile ministrului Agriculturii, Valeriu Tabără, s-au săturat să fie şi daţi afară şi fără salarii plătite, drept urmare, ieri, 150 de salariaţi ai ANIF au pichetat sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Sindicaliştii protestează faţă de lipsa rectificării bugetare promisă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) pentru a putea efectua plăţile către angajaţi, întrucât ANIF nu mai are bani din septembrie. La nivelul Sucursalei Teritoriale Dobrogea a ANIF sunt angajate 495 de persoane, dintre care la protestele de ieri au participat 30 de sindicalişti. “Ne-am întâlnit cu secretarul de stat responsabil cu dialogul social care va transmite factorilor de decizie ai MADR revendicările pe care le cerem. Astăzi (ieri - n.r.) nu am primit niciun răspuns, motiv pentru care vom continua şi mâine (astăzi - n.r. ) pichetarea sediului MADR cu încă 150 de angajaţi”, a declarat preşedintele Uniunii Sindicatelor din Îmbunătăţiri Funciare, Vasilica Blebea.

AGENŢIA NU A PRELUAT PERSONALUL Ignoraţi complet de guvernanţi, oamenii protestează şi pentru că Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare nu îndeplineşte măsurile de organizare. “În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a OUG 82/2011 s-a înfiinţat Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (28 octombrie 2011 – n.r.), prin reorganizarea ANIF. Agenţia trebuia să preia 1.500 din cei 4.839 de salariaţi ANIF. În acest moment s-a transmis decizia de disponibilizare a întregului personal, dar Agenţia nu a preluat personalul conform ordonanţei”, a mai spus Blebea. La nivelul Sucursalei Teritoriale Dobrogea, din cei 495 de salariaţi, 423 ar fi trebuit să fie disponibilizaţi, din care numai 276 în judeţul Constanţa. În plus, deşi ANIF nu are buget pentru acordarea drepturilor salariale, pe 25 noiembrie a notificat Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Inspectoratului Teritorial de Muncă decizia de concediere colectivă a tuturor salariaţilor săi. ANIF nu a plătit drepturile salariale, iar Agenţia nou înfiinţată nu a respectat condiţiile de reorganizare, nepreluând personalul, respectiv cei 1.500 de angajaţi. Fie că vor fi daţi afară, fie că se vor număra printre cei selectaţi să fie preluaţi de Agenţie, oamenii trăiesc momente confuze. În plus, ei nu ştiu dacă şi când îşi vor primi banii pentru care au muncit.