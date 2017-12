Îmbunătăţiri gratuite ale locuinţelor ieftine pentru tinerii care plătesc avans

Primul bloc din cartierul de locuinţe ieftine pentru tineri, care se construieşte pe str. Baba Novac, în zona Energia, din Constanţa, se apropie de finalizare. Tiberiu Ferşedi, proiect managerul societăţii Argos SA, care are în construcţie 290 de aprtamente şi garsoniere, a declarat că blocul numărul 7 va fi gata din punctul de vedere al structurii în jurul datei de 15 iulie. „Am obţinut contracte pentru cinci blocuri, aflate, acum, în diferite faze. La blocurile 7 şi 8, unde am început lucrările în noiembrie anul trecut, ne apropriem cu paşi repezi de finalizare în ceea ce priveşte structura. La celelalte blocuri, 16, 17 şi 18, am început lucrările în acest an, dar şi acestea sînt destul de avansate“, a declarat Tiberiu Ferşedi. El a mai spus că, pentru cele cinci blocuri, costurile se ridică la 1,6 milioane de euro, afirmînd că, pînă în prezent, firma a reuşit să obţină de la beneficiari aproximativ 300.000 de euro. „Am amenajat un apartament şi o garsonieră şi am invitat beneficiarii să le vadă. Ca şi constructori, am prefera să obţinem avansuri de la beneficiar decît să luăm credite de la bănci. În acest sens, pentru a fi mai atractivi, le-am făcut o serie de oferte. În primul rînd, am menţinut aceleaşi facilităţi din luna ianuarie privind discount-urile. Mai mult decît atît, celor care ne aduc un avans de 50% le montăm gratuit parchet în dormitor şi living. Pentru un avans de 75% le oferim gratuit tinerilor parchet, gresie şi faianţă. Cei care ne vor achita integral locuinţa, pe lîngă beneficiile de mai sus, vor mai primi din partea noastră şi un aparat de aer condiţionat. Oferta este valabilă pînă la 15 iulie“, a precizat Tiberiu Ferşedi. El a precizat că ofertele vor fi aplicate şi celor care au oferit avans la semnarea primelor precontracte. Eucas SRL, o altă societate care construieşte locuinţe ieftine pentru tineri, a pregătit, la rîndul ei, oferte pentru cei care plătesc locuinţele în avans. Administratorul societăţii, Iusuf Mahir, a afirmat că ofertele sînt similare cu cele oferite de Argos, tinerii avînd ocazia de a beneficia de montare gratuită de parchet, gresie, faianţă sau aparat de aer condiţionat, în funcţie de cuantumul avansului.