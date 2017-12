„Îmi doresc să ajung cea mai apreciată solistă din Prahova”

La cei 18 ani ai săi, Ana Maria Pătrăşcioiu demontează prejudecăţile potrivit cărora tânăra generaţie are preocupări facile. Dimpotrivă. Tânăra prahoveancă pasionată de tradiţiile populare româneşti a câştigat, săptămâna trecută, Trofeul Festivalului-Concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Dan Moisescu” de la Topalu. După ce a studiat canto popular, la un liceu cu un profil vocaţional, Ana Maria vrea să ştie mai mult despre folclor, motiv pentru care studiază, la Bucureşti, etnografia.

Reporter (Rep.): Cum ai ajuns să descoperi muzica populară românească?

Ana Maria Pătrăşcioiu (A. M. P.): Eu cânt de când mă ştiu. Am crescut cu folclorul. Prima apariţie pe scenă a fost la căminul cultural, la vârsta de şapte ani, la un concurs interjudeţean. Pot spune că aşa m-am lansat. De atunci am participat şi la alte concursuri interjudeţene şi naţionale. După ce am urmat studiile muzicale, avându-i ca profesori pe Leonida Brezeanu, timp de trei ani şi în ultimul an, pe Maria Tănase Marin, m-am decis să studiez etnografia, pentru a şti cât mai multe despre rădăcinile folclorului.

Rep.: Care este cel mai important premiu pe care l-ai obţinut până în prezent?

A. M. P.: Cel mai important premiu şi primul trofeu din viaţa mea este cel pe care l-am obţinut la Festivalul „Dan Moisescu”. Această distincţie mă obligă să merg mai departe.

Rep.: Familia te încurajează să urmezi o carieră solistică?

A. M. P.: La mine în familie se cântă. Tata cântă, dar doar pentru cei ai casei, la fel şi o mătuşă, care, din păcate, nu a avut posibilitatea să facă o carieră solistică.

Rep.: Care este modelul tău solistic?

A. M. P.: Când te gândeşti la Prahova spui Irina Loghin. Este modelul meu. Primele cântece pe care le-am cântat au fost chiar cele din repertoriul acestei embleme a Prohovei.

Rep.: Ce alte pasiuni mai ai, în afara cântecului?

A. M. P.: Ca orice adolescent, îmi place să mă distrez. Însă, cântatul rămâne prima mea pasiune. E ceva nativ. Cânt şi la aniversările prietenilor, pentru că îmi place să fac lumea să se simtă bine. Aceasta este şi menirea noastră, a soliştilor: să-i bucurăm pe ceilalţi.

Rep.: Care este cel mai mare vis al tău?

A. M. P.: Îmi doresc din tot sufletul să ajung cea mai apreciată solistă din Prahova, să fiu cunoscută şi îndrăgită.