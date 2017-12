Weekend-ul trecut, clubul constănţean "Crush" a organizat "Black Party", eveniment la care au participat Vincent & Ricky, doi instrumentişti africani, stabiliţi la Londra. În exclusivitate pentru cotidianul "Telegraf", Ricky, specialist în... tobe africane, a vorbit despre genul de muzică pe care îl promovează, dar şi despre impresiile sale despre România.

Reporter: Cum ţi s-a părut publicul constănţean?

Ricky: Cred că publicul a avut unele reticenţe, pentru că sînt... negru, asta am simţit, dar m-am obişnuit cu acest lucru. Totuşi, constănţenii sînt mai deschişi, s-au obişnuit cu persoanele de culoare, fiind pe litoral, faţă de cei din Bucureşti sau de români, în general.

Rep.: Ce gen de muzică interpretezi?

R.: De obicei, african drums music, dar atunci cînd sîntem invitaţi în cluburi şi la petreceri private cînt, alături de Vincent, colegul meu, R & B şi house. La "Crush" am cîntat doar house, cred că acest gen muzical este pe placul publicului de aici.

Rep.: Există diferenţe între România şi alte ţări unde aţi mai cîntat?

R.: Orice ţară are specificul ei, doar că în vest, oamenii sînt mai deschişi, chiar vin să vorbească cu mine, aici au fost puţin mai reticenţi. Sper, dacă voi reveni în România, să nu mai existe aceste reticenţe faţă de faptul că sînt negru, mi-ar plăcea ca şi aici să fie un public deschis la ceea ce este nou.

Rep.: Ce ţi-a plăcut cel mai mult în România?

R.: Îmi place foarte mult mîncarea tradiţională românească, mai ales sarmalele şi ciorba. Nu îmi place aici faptul că unii oameni sînt mai... închişi la minte.

Rep.: Eşti pentru prima oară în România?

R.: Da, sînt pentru prima oară aici, am cîntat, în urmă cu cîteva zile, în două cluburi bucureştene, apoi în "Crush", la Constanţa.

Rep.: De cît timp faci muzică?

R.: Nu îmi pot imagina viaţa fără muzică, cînt de cînd mă ştiu. Muzica este o parte importantă a vieţii mele, îmi place, nu cred că aş putea să fac altceva dacă nu aş face muzică.

Rep.: Cum ţi-ai început cariera muzicală?

R.: Am început să cînt "serios" în liceu, cînd aveam o formaţie. Ne-a remarcat un manager şi am început concertele prin cluburi, chiar dacă nu aveam studii muzicale. Am ajuns din Camerun, ţara mea natală, la Londra, unde am studiat Facultatea de inginerie electronică.

Rep.: Cum ţi se par fetele din România?

R.: Sînt foarte frumoase, chiar deosebite, au ochii extraordinar de frumoşi.

Rep.: Ai reveni la noi în ţară?

R.: Da, sigur, mi-ar plăcea foarte mult. M-am simţit foarte bine la voi.