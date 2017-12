Nonconformistă și în vogă, mămică și cântăreață sexy, Corina Bud rămâne o prezență plăcută și colorată pe scena showbiz-ului românesc. În vară, a cucerit topurile cu hitul „Autobronzant”, iar acum culege roadele, concertând prin toată țara la evenimente cu mulți tineri. Corina a trecut, recent, și pe la mare, în plină toamnă, și a oferit un interviu ziarului „Telegraf”, în care a vorbit despre activitățile artistice de care se declară dependentă și a mărturisit că înainte de muzică... viața ei artistică a pornit cu actoria.

Reporter (R.): Vara a trecut, dar continui să ne încânți la radio și TV cu „Autobronzant”. Ești mulțumită de succesul ultimului tău hit?

Corina: (C.): Da, acum folosesc și mai mult autobronzant, dacă tot a venit toamna. Lăsând gluma la o parte, îmi place la mare în extrasezon, când plaja e mai goală și marea - liniștită.

R: Cum a fost în vară?

C.: Foarte bine! Chiar dacă am lansat „Autobronzant” în a doua parte a verii, piesa a prins instantaneu. Concerte au fost destule în toată țara, cât și la mare. Nu a fost timp pentru distracție, dar a fost o vară bună pentru mine.

R.: Și după „Autobronzant” ce urmează?

C.: Păi, ca de obicei, un nou single. Voi filma un clip de toamnă pentru o piesă pe care o voi lansa la sfârșitul lui octombrie. Va fi o surpriză frumoasă!

R.: A venit toamna și a început și școala. Cum te descurci cu cel mic și cu activitatea artistică?

C.: Pe... piticul meu îl am înscris la o școală cu sistem de învățământ British, iar acum este în clasa Primary II. E ca și cum ar fi clasa zero, clasa pregătitoare. Ne descurcăm excelent, deocamdată.

R.: Ești, în continuare, o artistă cu imagine nonconformistă, pasionată de modă. Există șanse ca pe viitor să lansezi și proiecte vestimentare?

C.: Da, moda este foarte importantă pentru mine. Sunt pasionată încă de mică și îmi place să încerc combinații îndrăznețe. Îmi place să mă îmbrac așa cum simt și consider că orice artist trebuie să facă așa. E important să mă exprim liber și prin vestimentație. Este important să te simți liber și să alegi o ținută care să te reprezinte și să o porți cu atitudine. De lansat colecții am de gând, cu siguranță, însă toate trebuie făcute la timpul lor. Îmi place să fac lucrurile bine și, când mă voi liniști puțin cu muzica, va veni și momentul de lansare în modă. Am colaborat cu Puma pentru o colecție de haine vintage și a fost o experiență frumoasă. Promit, însă, că într-o zi voi veni cu o colecție marca Corina.

R.: În afară de modă, ce alte domenii artistice te mai reprezintă?

C.: Eu am început cu actoria. Din păcate, nu am absolvit actoria și am ales muzica drept prioritate, însă niciodată nu este prea târziu. E păcat că actorii nu sunt apreciați la adevărata lor valoare. Părinții m-au orientat spre alte domenii, am absolvit un liceu economic și facultățile de Drept și Management, însă am rămas setată pe muzică. Îmi place să cânt și asta fac. Cândva, am jucat și într-un film... „S-a furat mireasa”. A fost o experiență haioasă, în care am jucat rolul unei asistente isterice și mi-a plăcut și faptul că mi-am făcut singură costumația, așa cum am vrut eu.