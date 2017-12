Imigranţi români arestaţi la Londra

06:32:05 / 04 Ianuarie 2014

bravo

Daca ce au aratat la tv este adevarat astia sunt tiganii care ne fac de rahat peste tot in lume. Fura, jefuiesc persoane pe strada, pacalesc lumea cu diverse metode de tot rahatul, cersesc.pe astia sa i faca pachet sa i trimita lui ponta si lui mizerabilul de iliescu la resedinta psd sa si i bage in cur. Comunistii astia i au incurajat la furaciuni! Huooooo! Bine ne fac strainii!!! Au dreptate, ei vor liniste nu tigani in curtea lor!!!