Imitatorul lui Obama are succes la republicani

Un artist care îl imita pe preşedintele american Barack Obama a atras aplauzele şi zâmbetele simpatizanţilor republicani, reuniţi în cadrul unei conferinţe preelectorale a partidului conservator. Republicanii reuniţi la New Orleans pentru a-i asculta pe principalii candidaţi la învestitura partidului au apreciat glumele artistului, care a explicat că abandonează celebrul slogan „Yes, we can / Da, putem” pentru a adopta altul: „L-am ucis pe Osama”. Falsul Obama a intrat pe scenă însoţit de doi falşi agenţi Secret Service, afirmând că şi-a petrecut vacanţa recent în statul său natal Hawaii, sau, cum îl numesc membrii Tea Party, mişcarea ultraconservatoare a Partidului Republican, Kenya. Această glumă făcea referire la o polemică potrivit căreia Barack Obama nu s-ar fi născut pe teritoriul american şi, prin urmare, nu putea pretinde funcţia prezidenţială. Acesta a cerut, de asemenea, audienţei să schimbe locurile în sală pentru a reveni la poziţiile dinainte de 1967, făcând referire la apelul recent al preşedintelui Obama de revenire la frontierele dinainte de 1967 în Israel.