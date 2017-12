Imixtiune ministerială în autonomia locală

Circulara trimisă de ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea, către Consiliile Judeţene şi primării, prin care a cerut plata urgentă a arieratelor, i-a enervat pe liderii din teritoriu. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a declarat, ieri, că această circulară este un abuz grosolan. „Ca preşedinte interimar al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), nu pot să accept un asemenea abuz, pentru că există autonomie financiară şi autonomie locală, există consilii judeţene care sunt parlamentele judeţene, care votează destinaţia banilor proprii ai judeţului. Colegii din toate judeţele sunt foarte supăraţi că se încearcă ca aceşti bani din cotele de TVA să fie deturnaţi şi să plătească arierate fără să mai vină la consiliile judeţene şi la primării. Am protestat şi voi protesta în continuare până se va reveni la normalitate”, a declarat Nicuşor Constantinescu. Preşedintele interimar al UNCJR a continuat afirmând că astfel de circulare nu puteau veni decât din partea unor „specialişti”. „În Ministerul de Finanţe, nu este numai Liviu Voinea, sunt o grămadă de specialişti teoreticieni, dar care nu au muncit în viaţa lor şi nu ştiu ce înseamnă economia reală de piaţă şi de ce firmele româneşti plătesc din ce în ce mai puţin la bugetul statului, TVA, impozit pe profit şi toate celelalte taxe. Prin această fiscalitate excesivă, care a afectat serios sectorul privat, CJC a pierdut, în cinci ani bugetari, bugetul pe un an. Este o situaţie pe care trebuie s-o cunoască deştepţii ăştia de la Ministerul Finanţelor, care dau sfaturi şi ordine consiliilor judeţene, locale, dar şi primarilor”, a explicat Constantinescu. El a mai spus că, din cauza fiscalităţii excesive din România, majoritatea firmelor din Dobrogea şi riverane Dunării şi-au mutat sediile sociale în Bulgaria, unde fiscalitatea este redusă. „Am cerut public să se revină la cotele iniţiale ale sumelor defalcate din TVA ce revin autorităţilor locale, cele dinaintea tăierilor lui Boc şi din acei bani să putem plăti parţial arierate. În schimb, unii ştiu să lucreze doar cu pixul: tăiem de aici şi punem dincolo, şi nu înţeleg că, în realitate, economia înseamnă oameni, firme, bani”, a afirmat preşedintele interimar UNCJR.