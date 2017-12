IMM-urile cer 1% din PIB şi oferă 300.000 de noi locuri de muncă

Un cadru legal stabil şi predictibil - iată dorinţa „number one” a mediului de afaceri din România, în 2013. „Sunt necesare reducerea birocraţiei şi fiscalităţii şi transpunerea directivei comunitare privind combaterea întârzierilor la efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale”, spun reprezentanţii Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), care au înaintat autorităţilor o listă cu zece propuneri pentru revitalizarea businessului autohton. Managerii mai cer o nouă lege pentru sectorul IMM, care să asigure implementarea completă a SBA (Small Business Act, legea UE pentru micile întreprinderi), şi o creştere treptată, de la 0,4 la 1% din PIB, a fondurilor alocate de la bugetul de stat programelor de dezvoltare a IMM-urilor. „Dacă s-ar aloca 300 milioane euro pentru programul Start-Up (subvenţii de 10.000 euro pentru firmele nou înfiinţate, plus credite opţionale garantate 80% de stat - n.r.), în 2013 - 2014, în economie ar apărea cel puţin 300.000 de noi locuri de muncă, iar avansul PIB-ului ar putea depăşi 4,26%, până în 2016”, mai spun cei de la CNIPMMR. Alte propuneri făcute Guvernului sunt diversificarea serviciilor Fondului Naţional de Garantare, impozitarea graduală a IMM-urilor nou-înfiinţate (scutire de impozit în primul an, discount 50% în al doilea an), utilizarea unor resurse din POSDRU (Programul Operaţional sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane) pentru finanţarea microîntreprinderilor, simplificarea procedurilor de accesare a banilor europeni şi deschiderea porţii către licitaţii, prin micşorarea plafoanelor curente (avans, cerinţe de capital etc).