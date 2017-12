IMM-urile, conduse spre faliment

O altă măsură legislativă intrată în vigoare la 15 februarie 2010 i-a bulversat pe patroni. Pe lângă faptul că firmele trebuie să plătească din acest an impozit pe profit anticipat, mai trebuie să suporte şi unul mai mare cu 3,5% faţă de cel achitat pentru 2009, din cauză că guvernanţii au actualizat impozitul cu indicele de inflaţie. Astfel, chiar dacă nu au mărit taxa pe valoarea adăugată sau cota unică de impozitare (16%), până la urmă, Executivul a găsit o soluţie pentru a majora impozitele. „Din păcate, Guvernul ia o nouă măsură procriză şi nu anticriză, aşa cum ar fi normal. Plata anticipată a impozitului pe profit va duce la închiderea a peste 100.000 de firme în 2010. În ritmul acesta, în următorii 2-3 ani, există pericolul ca România să nu mai aibă un sector al IMM-urilor, sector care, în majoritatea ţărilor, reprezintă motorul economiei”, a afirmat fostul ministru al IMM-urilor, Constantin Niţă, estimând că, zilnic, peste 70 de firme îşi opresc activitatea. Fostul ministru al IMM-urilor spune că acest impozit este forţat şi că el arată faptul că statul nu mai are de unde să ia bani decât de la IMM-uri, din sectorul privat. „Sumele date în plus la stat le vor putea recupera abia în 2011, numai după ce vor depune declaraţia anuală de impozit pe profit, adică după 25 aprilie”, a adăugat Niţă. Această găselniţă a bulversat mediul de afaceri, care, pe lângă problemele curente, mai trebuie să facă faţă şi impozitelor mărite. „Încă de la prima apariţie a Codului Fiscal, impozitul pe profit a fost declarat un impozit anual, pentru care se făceau plăţi trimestriale anticipate calculate printr-o anumită procedură. Iniţial, această procedură era echitabilă, întrucât reflecta activitatea economică a societăţii, iar impozitul era proporţional cu profitul obţinut. Odată cu apariţia OUG 34/2009 privind stabilirea tranşelor de impozit minim, acest echilibru dispare, făcând ca impozitul să fie calculat mai degrabă în raport cu cifra de afaceri obţinută în anul precedent. În cursul anului 2009 s-a calculat un impozit minim care, în majoritatea cazurilor, era peste limita de suportabilitate a societăţilor, iar pentru cei mai buni platnici a însemnat o plată din buzunarul patronului”, a afirmat reprezentantul firmei constănţene Decontex, Cristina Drăghici. Ea susţine că actualizarea la inflaţie a tranşelor trimestriale nu se justifică economic şi că firmele care, anul trecut, au avut o cifră de afaceri pe zero vor suferi întrucât nu mai sunt scutite de impozitul minim. Pe de altă parte, directorul general al Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Ion Dănuţ Jugănaru, este de părere că impozitul pe profit nu va face atât de mult rău cât a făcut impozitul minim, motiv pentru care trebuie să se ia cât mai urgent măsuri pentru eliminarea acestuia. „Trebuie rezolvată cât mai repede problema impozitului minim obligatoriu, aşa - zisul forfetar, pentru că trebuie să plăteşti oricum, chiar dacă nu ai încasat nimic, ceea ce este o aberaţie. Să plăteşti şi atunci când nu ai niciun fel de încasare este de neacceptat”, a spus Jugănaru.