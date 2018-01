IMM-urile pot primi finanţare pentru obţinerea etichetei ecologice

“Întreprinderile mici şi mijlocii pot obţine finanţări publice de pînă la 65% pentru o perioadă de trei ani, pentru obţinerea etichetei ecologice”, se arată într-un comunicat al Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti. Eticheta ecologică se acordă în baza unui set de criterii, care analizează impactul produsului sau al serviciului asupra mediului pe tot parcursul ciclului său de viaţă. Obţinerea etichetei ecologice nu este obligatorie în statele membre UE, însă producătorii, distribuitorii şi furnizorii de servicii sînt încurajaţi să îndeplinească setul de criterii pentru obţinerea ei, în contextul preocupărilor susţinute ale UE pentru reducerea efectului de seră şi a poluării mediului ambiant. Cu toate că existenţa etichetei ecologice nu este o condiţie pentru achiziţiile publice, la nivelul UE se pune accent pe “achiziţiile publice verzi“, astfel că sînt preferate produsele cu etichetă ecologică.

În România, tariful pentru procesarea cererii de acordare a etichetei ecologice este de 300 euro pentru produse şi 100 euro pentru servicii, la care se adaugă costurile de întocmire a dosarului şi de testare şi verificare a produselor în cadrul unor laboratoare acreditate. În plus, se percepe un tarif anual de 0,15% din volumul anual al vînzărilor produsului ce a obţinut eticheta ecologică. Pînă în prezent, în România a fost acordată eticheta ecologică doar pentru textile şi pentru saltele de pat. De asemenea, sînt vizate de legislaţia referitoare la eco-design (identificate ca oferind un mare potenţial pentru reducerea eficientă, în termeni de cost, a emisiilor de gaze de seră) echipamentele de încălzire şi de încălzire a apei, sistemele de motoare electrice, birotică şi sistemele de iluminat în sectoarele domestic şi terţiar, electrocasnicele, electronicele de larg consum. La nivelul UE, în luna februarie a acestui an, eticheta ecologică era acordată unui număr de 368 de firme, pentru aprox. 2.500 de articole, clasificate în 25 de grupe de produse şi servicii. Cu doar 5% cota de piaţă la nivel european, produsele şi serviciile etichetate ecologic înregistrează economii substanţiale în ceea ce priveşte consumul de electricitate, de apă şi reducerea emisiilor de dioxid de carbon. În UE, eticheta ecologică este compusă dintr-un simbol grafic (o floare). În prezent, “floarea“ are o răspîndire neuniformă la nivelul UE, atît din cauza politicilor diferite de la stat la stat, cît şi din cauza existenţei unor etichete ecologice naţionale, un exemplu fiind Germania, care utilizează “îngerul albastru“.