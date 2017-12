Imnul staţiunii Mamaia are videoclip

09:19:17 / 04 Iunie 2014

Lasa deghizatul si apuca-te de treaba!

Daca nu ar fi atat de ocupat cu deghizatul ar avea timp sa vada gropile din trotuare, cladirile care se prabusesc, lipsa de spatii verzi, mizeria de peste tot. In loc sa fie o carte de vizita pentru Romania, Constanta a ajuns sa fie un oras in ruina. Am prieteni in strainatate si imi este rusine sa-i invit in Constanta!