Imobiliarele trăiesc din birouri

Companiile din imobiliare se aşteaptă la o creştere a chiriilor în piaţa locală de birouri, în trimestrul III, pentru prima dată în ultimii patru ani. „Datorită activităţii puternice de preînchiriere în sectorul office, indicele încrederii chiriaşilor este la cel mai înalt nivel înregistrat din 2011 încoace. Cererea rămâne pozitivă şi simţitor mai mare decât estimările privind spaţiile disponibile. Decalajul dintre cele două a crescut în ultimul trimestru, ceea ce a rezultat într-o creştere bruscă a aşteptărilor privind evoluţia chiriilor în perioada iulie - septembrie“, se arată într-un sondaj al The Royal Institution of Charted Surveyors (RICS) România, realizat în rândul a circa 1.000 de companii imobiliare. Pe de altă parte, în piaţa investiţiilor imobiliare, situaţia este ceva mai temperată. Sondajul RICS confirmă că cererea de investiţii a continuat să crească (+29%), deşi cu o rată mult mai modestă decât în cele două trimestre precedente (60% şi, respectiv, 40%). În plus, aşteptările privind creşterea valorilor activelor în următoarele trei luni este mult atenuată. „Dorinţa instituţiilor financiare de a-şi recupera capitalul investit, dificultăţile în finanţarea de noi achiziţii şi incertitudinile politice pe termen scurt, ivite în anul electoral, sunt cele mai probabile motive care temperează aşteptările de creştere a valorilor investiţiilor în real estate“, spune oficialul RICS România Nicoleta Radu.