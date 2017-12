Imobilizarea suspecților, cascadorie fără voie, între lege și abuz

16:40:18 / 30 Decembrie 2014

Stam drepti si judecam stramb sau invers?

In aceasta tara legile sunt facute la foc automat, numai sa inchidem gura Europei. Politicul a incercat, incearca si va incerca sa traga in piept Uniunea Europeana si implicit pe noi romanii. Nu stiu daca este bine sau rau in Uniunea Europeana, dar un lucru este cert : pentru a adera si avea acces la fondurile europene, politicul a trebuit sa inghita o intreaga tocana fiarta compusa din demilitarizarea politiei, infiintarea sindicatelor in politie, acordarea unor drepturi( la care in vremea cand era politia militarizata, nici nu ne gandeam ca exista ( de exemplu zile libere cate sambete , duminici si sarbatori legale sunt intr-o luna) si multe altele. Bineinteles ca mai sunt foarte multe probleme de rezolvat in politia romana cum ar fi : 1. salarizarea aproape ridicola a politistilor . Un exemplu graitor la cer : in cursul anului 2015 , salariul agentilor debutanti va fi egalat de salariul minim pe economie. Trageti dumneavoastra concluziile. 2. sporurile cu care forurile superioare se lauda toata ziua in media si care nu se acorda deloc sau se acorda foarte greu (75% pentru orele lucrate sambata,duminica si sarbatori legale, decontarea incomplete a navetei la si de la locul de munca, orele lucrate suplimentar): 3. logistica - veche, precara, sub orice critica, autospeciale vechi, uzate moral si fizic, neechipate corespunzator. 4. 5. 6. si multe altele. Cativa din predecesorii mei au avut dreptate 100%. Dar altii nu prea. Degeaba esti nevinovat daca pana sa-ti demonstrezi nevinovatia saracesti platind din buzunarul propriu avocati, expertize si multe altele. OMAI 9/2009, care se vrea un protector al politistilor nu protejeaza in nici un fel politistii care au calitate de persoana vatamata in spete care au legatura cu serviciul. Adica un politist ultragiat nu este protejat de statul pe care l-a reprezentat in momentul ultragierii sale. Daca politicul va continua pe aceasta cale, in cativa ani ( 3-4 cred) nimeni nu va mai dorii sa fie politist, avand in vedere ca salariul minim pe economie va egala salariul unui politist debutant, care trebuie sa presteze munca suplimentara neplatita, ore lucrate sambata , duminica sau sarbatori legale dar fara sporul aferent, sa se orienteze in aplicarea de legi slabe sau perimate, lipsa protectiei din partea statului si lista ar putea continua la nesfarsit.