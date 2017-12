Impact fatal cu o ambulanţă

03:01:23 / 25 Iulie 2014

lol

nu imi vine sa cred ca dai vina pe autoritati...drumuri etc dar cred si eu ca , vrei sa crezi ca autoritatile sunt de'vina ptr ca ai omorat un ingeras si nu cred ca te simti asa rau ca mine care plang aproape in fiecare seara sau ca parintii si fratelei ei, prietenul ei. nu iti pot explica in cuvinte cata ura am pentru tine , desi nu te cunosc dar pe Flori am cunoscutó am iubito si o sa o iubesc toata viata dar e bine ca te poti apara si da vina pe autoritati si sa fii ironica cu exprestii gen "domnu anonim" eu nu vreau sa faci puscarie si vreau sa traiesti foarte mult ca sa moara toti cei dragi tie inaintea ta si sa ii conduci pe ultimnu drum a apucat sa spuna ceva , sau cata spaima a avut ingerasul meu vazandusi moartea cu ochii in fractiunea aia de care spuneai u mai sus?!