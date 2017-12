Impact fatal

Un bărbat şi-a pierdut viaţa, ieri după-amiază, într-un tragic accident rutier petrecut pe Drumul Naţional 3, între Constanţa şi comuna Valu lui Traian. Potrivit anchetatorilor, un Nissan cu numărul IF 62 NRG se deplasa pe Drumul Naţional 3 (Constanţa - Ostrov), dinspre zona Palas către localitatea Valu lui Traian. La un moment dat, spun oamenii legii, acesta a acroşat un bărbat care a încercat să traverseze şoseaua prin loc nepermis şi fără să se asigure. „Mergeam în banda nr. 1. El a venit în fugă din stânga şi a sărit, practic, în faţa maşinii. Am făcut tot posibilul pentru a-l evita, am tras brusc dreapta de volan, dar l-am lovit. Apoi am ieşit de pe carosabil în câmp şi am fost la un pas să izbesc un copac de pe marginea şoselei”, a declarat şoferul Nissan-ului. Din nefericire, medicii chemaţi la locul coliziunii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa pietonului. Poliţiştii de la Rutieră l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul Drager şi au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Oamenii legii au deschis un dosar pentru infracţiunea de ucidere din culpă. În urma accidentului, în zonă traficul rutier s-a desfăşurat cu dificultate timp de aproape o oră.

STATISTICI SUMBRE Statisticile date publicităţii de Poliţia Rutieră arată că traversarea neregulamentară este cea mai importantă cauză a producerii accidentelor rutiere în anul 2012. Potrivit datelor oamenilor legii, de la începutul anului şi până în prezent au avut loc pe şoselele din ţară 2.552 de accidente rutiere, soldate cu 492 de persoane decedate şi 2.454 de răniţi. Dintre acestea, 20,2% au fost provocate de indisciplina pietonilor şi s-au soldat cu moartea a 105 persoane şi rănirea gravă a altor 546. Având în vedere aceste cifre, poliţiştii le recomandă pietonilor să respecte cu maximă stricteţe regulile de circulaţie. Oamenii legii îi sfătuiesc pe aceştia să traverseze doar prin locuri special amenajate şi semnalizate prin indicatoare rutiere şi numai pe culoarea verde a semaforului, să meargă doar pe partea stângă a drumurilor, cât mai aproape de marginea acestora, în zone unde nu există trotuare. Poliţiştii le mai recomandă pietonilor să se asigure temeinic înainte de a pătrunde pe carosabil. Totodată, în cadrul campaniei naţionale de educaţie rutieră “Alege viaţa!”, Direcţia Rutieră a realizat un videoclip “Atenţie pietoni!”.