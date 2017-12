Impact în intersecţie, la Delfinariu

Clipe de spaimă trăite, ieri după-amiază, de ocupanţii a două maşini implicate într-un accident rutier care a avut loc în municipiul Constanţa, în zona Delfinariu. Şoferul unei maşini marca Volkswagen, cu numere de înmatriculare de Bulgaria, se deplasa pe bulevardul Mamaia, dinspre strada Ion Raţiu către Soveja. Ajuns în zona Delfinariu, acesta a virat la stânga pe strada Soveja şi a intrat în coliziune cu un alt Volkswagen, condus pe bulevardul Mamaia, dinspre zona Pescărie către strada Ion Raţiu, de o şoferiţă din Constanţa. „Eu am intrat în intersecţie pe culoarea verde a semaforului. Şoferul acela, care circula tot pe bulevardul Mamaia, din sens opus, a virat la stânga pe strada Soveja, fără să-mi acorde prioritate, şi ne-am lovit. Nici eu, nici pasagera care se afla pe scaunul din dreapta faţă nu am fost rănite”, a declarat şoferiţa Volkswagenului. „Aveam „verde” când am intrat în intersecţie. Am virat la stânga pe Soveja, nici măcar nu am văzut cealaltă maşină. Nu ştiu sigur ce viteză avea”, a declarat conducătorul auto al Volkswagenului cu numere de înmatriculare de Bulgaria. O fetiţă de 11 ani, pasageră în maşina acestuia, s-a speriat foarte tare în urma coliziunii şi a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, pentru investigaţii medicale. În urma accidentului, traficul rutier în zonă s-a desfăşurat cu dificultate timp de aproape o oră.