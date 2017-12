Impact între microbuz şi tir

O femeie a ajuns la spital ieri după-amiază, în urma unui accident rutier produs în Ciocârlia de Sus. Potrivit anchetatorilor, Cristinel Abăcioaie a condus un microbuz de transport persoane, care face curse regulate între Constanţa şi Călăraşi, pe Drumul Naţional 3 (Constanţa - Ostrov), dinspre Cobadin către Murfatlar. Ajuns în Ciocârlia de Sus, spun oamenii legii, acesta a intrat în coliziune cu un autotren marca BMC, condus de Nicolae Nedelea, care circula în aceeaşi direcţie de mers şi care a încercat să vireze la stânga, de pe DN3 pe strada Dorului. În urma impactului, tirul a fost proiectat într-un stâlp de iluminat public pe care l-a rupt. Accidentul s-a soldat cu rănirea unei femei aflate la bordul microbuzului. Victima a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

DECLARAŢII CONTRADICTORII Cei doi şoferi implicaţi în coliziune dau vina unul pe celălalt pentru producerea accidentului. „A semnalizat târziu că virează la stânga pe acea stradă secundară. Eu mă angajasem în depăşirea lui şi, înainte cu cinci metri de a vira la stânga, a semnalizat din scurt. Vă daţi seama că nu am mai putut face nimic pentru a evita impactul. Am frânat, dar a fost prea târziu. Aveam 12 pasageri la bord”, a declarat Cristinel Abăcioaie, şoferul microbuzului. „Am semnalizat regulamentar înainte de a vira la stânga, dar el avea viteză. De fapt, urmele lui de frânare, care se întind pe o distanţă mai mare de 30 de metri, o demonstrează. A avut viteză, eu am încetinit ca să virez, după ce semnalizasem, iar el a tras probabil stânga de volan şi a ajuns pe contrasens, ca să nu mă lovească din spate. M-a acroşat din lateral. Bine că nu aveam încărcătură, că aş fi ajuns în curtea oamenilor”, a declarat şoferul autotrenului. Poliţiştii de la Rutieră continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul rutier. Aceştia i-au testat pe cei doi conducători auto cu aparatul Drager, dar rezultatul a fost negativ.