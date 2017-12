Impact între un buldoexcavator şi o motocicletă

Un tânăr din oraşul Călăraşi a suferit răni uşoare, aseară, după ce a fost implicat într-un accident rutier petrecut în jurul orelor 18.30, în Năvodari. Poliţiştii de la Rutieră spun că Andrei Marius Gabuz se deplasa pe strada D 12, dintr-un cartier care aparţine de oraşul Năvodari, cu o motocicletă marca Honda, înmatriculată CL 15 WTF. La un moment dat, spun oamenii legii, tânărul s-a angajat în depăşirea unui buldoexcavator, înmatriculat CT 0059, la volanul căruia se afla Cosmin Stoica, în vârstă de 24 de ani, din Murfatlar. „Când să trec pe lângă el, a virat la stânga şi mi-a tăiat, pur şi simplu, calea. A încercat să intre pe o stradă secundară. Nu am mai avut cum să-l evit”, a declarat motociclistul Andrei Marius Gabuz. Pe de altă parte, Cosmin Stoica, cel care conducea buldoexcavatorul, susţine că s-ar fi asigurat înainte de a schimba direcţia de mers: „M-am uitat în oglindă înainte de a face stânga şi am văzut motocicleta, dar era departe. Am estimat că voi avea timp. Am început manevra şi, deodată, m-am trezit cu el lângă mine”. În urma coliziunii, motociclistul s-a ales cu un traumatism cranio-cerebral acut închis şi cu o leziune la mână. „Am fost norocos că am avut cască bună. M-am lovit cu capul în cupa utilajului”, a adăugat Andrei Marius Gabuz. Oamenii legii i-au testat pe cei doi protagonişti ai accidentului cu aparatul Drager şi au constatat că aceştia nu consumaseră băuturi alcoolice. Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul rutier.