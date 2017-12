Impact mortal

O persoană şi-a pierdut viaţa şi alte trei au fost rănite, vineri, în urma unui accident rutier petrecut în localitatea constănţeană Ovidiu. Poliţiştii de la Rutieră spun că Mihail Slavu, în vârstă de 57 de ani, din Cernavodă, se deplasa pe Drumul Naţional 2A (Constanţa - Hârşova), dinspre comuna Mihail Kogălniceanu, către Constanţa, la volanul unui Chevrolet Aveo, cu numărul de înmatriculare CT 08 ZMD. La un moment dat, în centrul oraşului Ovidiu, spun oamenii legii, bărbatul a pierdut controlul maşinii, care a pătruns pe contrasens şi lovit frontal o Dacie Beak, înmatriculată PH 04 NHV, condusă regulamentar, dinspre Constanţa către localitatea Mihail Kogălniceanu, de Eduard Ioan Brâslaşu, în vârstă de 39 de ani, din Ploieşti. În urma coliziunii, şoferul Chevrolet-ului şi-a pierdut viaţa, în ciuda eforturilor depuse de medicii SMURD, care au încercat minute în şir să-l readucă la viaţă. Şoferul Daciei, soţia acestuia, Diana Brâslaşu, de 41 de ani, şi fiica lor, în vârstă de trei ani, au suferit răni uşoare, toţi fiind transportaţi, cu ambulanţele, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Martorii accidentului cred că Mihail Slavu a pierdut controlul maşinii pentru că i s-a făcut rău la volan. “Eu mă aflam în spatele Chevrolet-ului şi am observat că şoferul conduce ciudat. Maşina lui parcă şerpuia pe şosea, de aceea nu am avut cum să-l depăşesc. La un moment dat, într-o fracţiune de secundă, a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu Dacia. Eu cred că i s-a făcut rău. Am coborât imediat din maşină şi l-am scos din Dacie pe şofer”, a declarat un participant la trafic. Trupul neînsufleţit al lui Mihai Slavu a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei exacte a morţii. În urma accidentului, traficul rutier în zonă s-a desfăşurat cu dificultate timp de aproape o oră. Poliţiştii continuă ancheta pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc accidentul rutier.