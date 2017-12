Impact şi DJ AlexUnder Base, în Wish

Cei care vor să înceapă distracţia de weekend cât mai devreme o pot face chiar diseară, în clubul constănţean Wish, care va găzdui un concert al celor doi interpreţi, Cristina şi Mayer, reuniţi în formula Impact. Artiştii vor interpreta live şi noul single al formaţiei, intitulat „Blame it on the Sun”. Piesa aduce, pe lângă schimbarea de componenţă a trupei, un sound nou, atât faţă de linia muzicală a trupei, cât şi pentru muzica românească.

„Colaborarea Impact cu Moving Elements a dus la un rezultat neaşteptat: o piesă cu un sound aparte şi cu influenţe din diferite sfere muzicale - reggae, dancefloor sau tech\", a declarat Mayer, noul component al Impact, fondator al proiectului E.O.S. „Blame it on the Sun” este o piesă cu încărcătură pozitivă, care aduce în sufletele tinerilor soarele, relaxarea, cheful de petrecere, valurile mării şi plaja.

După show-ul celor doi, la Constanţa, controlul petrecerii va fi preluat, de la platane, de un cunoscut nume din cluburile din oraş: DJ-ul şi producătorul constănţean Alexandru Enache, alias DJ AlexUnder Base. Acesta „detonează” pe piaţa muzicală din România o nouă piesă, intitulată „Drums” (feat. Lys). Noua apariţie, care promite să facă ravagii în această vară, prin cluburile din România, se bucură de o voce foarte bună şi o linie melodică în trend.