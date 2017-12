Din cauza miopiei sale accentuate faţă de realităţile patriei, impecabilul rozaliu roade totul la întâmplare. Din această cauză, ţara seamănă cu o masă fără picioare şi fără colţuri. Din prea multă fudulie, nu poartă ochelari de vedere. În felul acesta, cu bicicleta pe nas, este convins că arată prea bătrân. Oricum, nu se vede decât pe el însuşi! Cel tare, cel alb şi cel frumos... Cel mai frumos! De ce s-ar jena? Cine nu are bătrâni, să-şi cumpere. Nu e cazul lui, după ce, evident, s-a cumpărat singur! Cine nu are bătrâni, să treacă pe la azil şi să le dea de mâncare celor de acolo… În mod normal, cunoscută fiind lăcomia sa în euro, ar trebui să aibă guşă. Ca să nu se deformeze vizibil, ceea ce i-ar afecta imaginea, impecabilul şi-a deschis mai multe conturi în străinătate. La o adică, dacă se îngroaşă gluma cu mămăliga pregătită să explodeze, să nu-i mai rămână nimic altceva de făcut decât să urce pe scara avionului… Fiind fricos din fire, în anumite zile, când i s-a părut lui că cetăţenii s-au debarasat de sula înfiptă în coaste, aia reclamată şi de Iliescu, a cerut ca avionul să fie pregătit de zbor cu motoarele turate la maxim. Cu averea agonisită în timp, ar putea trăi liniştit afară, dar lui îi place foarte mult puterea. Aflat într-un astfel de exces, ar fi putut să se apuce de anumite sporturi de performanţă şi să treacă, în prima fază, direct la haltere. Nu vorbim despre genul ăsta de putere. Impecabilul rozaliu este un personaj complex. De pildă, dumnealui ştie foarte bine cum să tragă foloase din conflicte de orice natură. Mai bine zis, trage spuza pe turta lui. De fapt, aşa a şi pornit în viaţă. De la o banală turtă! De când a făcut mare deranj în politică, impecabilul rozaliu preferă să trăiască în subteranele patriei. Din acest motiv, nu trebuie confundat cu un aurolac, pentru că dumnealui, mare personalitate!, se simte ca la el acasă în subteranele economiei naţionale. Practic, de aici, din locul ăsta, îşi trage seva… Un prim efect direct - a făcut ţara zdrenţe. Ca să se scuze pentru apucăturile cu care ne-a obişnuit, dă vina pe cei de la Bruxelles, invocând influenţa decisivă a verzei locale. Impecabilul rozaliu are aceeaşi mentalitate ca şi hârciogul. Adună, punctez şi precizez, într-o veselie, bani şi bunuri de tot felul. Zice el: ”Pentru zile negre”. Ca să nu se spună că este preocupat doar de bunăstarea sa personală şi a rudelor care îl însoţesc, le oferă amărăştenilor un procent din presupusa sa viaţă viitoare - zilele negre. În cazul prezentat, la adevărata lor valoare, adică, zice el, zile negre precum cerul gurii celor obidiţi şi flămânzi. În materie de făcut zile negre oricui şi oricum, nimeni nu-l întrece. Chiar şi atunci când se apropie de nuanţa roz-bombon, dumnealui le face negre precum dracul, cu care nu te mai poţi face frate ca să treci puntea. De ce să nu recunosc, se întâmplă şi astfel de metamorfoze, dar, dacă e să vorbim la concret, nu aduc nicio schimbare fundamentală în viaţa noastră. Tot urmându-l orbeşte, am descoperit o veche locaţie de şantier, unde, umblând cu ochii pe sus, am nimerit într-un vechi tunel al CDR. Dacă o găseam pe Luminiţa de la capătul tunelului, poate ne scoteam şi noi…